25 августа
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Жизнь

К выпуску готов. Новый терминал барнаульского аэропорта построят на год раньше

В международном аэропорту им. Германа Титова построят новый терминал на год раньше - в 2025 году. Об этом сообщает "Континент Сибирь".

Барнаульский аэропорт.
Барнаульский аэропорт.
Анна Зайкова

Проект нового терминала барнаульского аэропорта получил положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий. Начаты подготовительные работы.

Гендиректор АО "Авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко заявил на круглом столе, что объект будет готов уже к 2025 году, сообщает amic.ru.

После строительства площадь аэропорта увеличится до 8,5 тыс. кв. м. Планируется, что воздушная гавань ежегодно будет обслуживать до 1 млн человек.

Напоминаем, что в марте 2022 года власти края и «Новапорт холдинг» подписали соглашение о строительстве нового терминала. Как писал altapress.ru, после подписания инвестсоглашения краевое правительство и холдинг стали совладельцами Авиапредприятия «Алтай», разделив его акции практически пополам. И теперь партнеры будут совместно участвую в процессе текущего управления.

Общие инвестиции оцениваются в 4,5 млрд рублей.

Стоимость возведения такого терминала и оснащение необходимым оборудованием как для пропуска и сортировки багажа, так и обеспечения транспортной безопасности, составляет около 3 млрд рублей.

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