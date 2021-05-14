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Жизнь

К Земле несется астероид размером с пирамиду Хеопса

Рядом с Землей 14 мая пролетит крупный астероид 2015 KJ19, по размеру превышающий пирамиду Хеопса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на НАСА.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

На сайте одного из подразделений НАСА отметили, что объект имеет диаметр от 88 до 200 метров (высота пирамиды Хеопса — 147 метров).

«На минимальную дистанцию к Земле он подойдет в 13:04 по московскому времени», — отметили астрономы.

Ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны — не представляет опасности.

Период обращения астероида вокруг Солнца превышает 1094 земных суток.

Ранее сообщали о двух других приближающихся астероидах, размерами с холодильник и мальдивский остров.

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