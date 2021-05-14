К Земле несется астероид размером с пирамиду Хеопса

На сайте одного из подразделений НАСА отметили, что объект имеет диаметр от 88 до 200 метров (высота пирамиды Хеопса — 147 метров).
«На минимальную дистанцию к Земле он подойдет в 13:04 по московскому времени», — отметили астрономы.
Ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны — не представляет опасности.
Период обращения астероида вокруг Солнца превышает 1094 земных суток.
Ранее сообщали о двух других приближающихся астероидах, размерами с холодильник и мальдивский остров.