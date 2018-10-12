Кадыров нашел работу в Грозном для бросившего банку чеченца

Чеченца, который бросил банку в пассажиров московского метро, устроили на работу в Грозном, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, молодой герой — житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев. В Москву он приехал на заработки. Однако теперь вопрос его трудоустройства решен.

«С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их», — говорится в публикации.

Молодой человек сожалеет о своем недостойном поведении в Москве, отметил Кадыров.

«Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю, любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос», — написал глава республики.

Ранее в сети появился ролик, в котором молодой человек со словами «Ахмат — сила» бросает алюминиевую банку в подростка в московском метро. Глава Чеченской Республики оскорбился увиденным и потребовал от метателя немедленно с семьей прибыть в Грозный.

После этого Хасиев записал видеообращение, в котором попросил прощения «за свой недостойный поступок».