Кадыров подарил Mercedes отжавшемуся более 4 тысяч раз мальчику

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил автомобиль Mercedes пятилетнему мальчику, который смог отжаться более четырех тысяч раз, но его рекорд не был задокументирован. Об этом рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, пишут «Известия».

Да, действительно, Mercedes был подарен, какая именно модель — я не знаю. По поводу Книги рекордов России: знаю, что зафиксирован рекорд был, глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков лично сидел, считал и снимал на камеру, — цитирует слова Умарова РБК.

РИА Новости со ссылкой на слова чеченского министра спорта Ханарикова пишут, что пятилетний житель республики Рахим Куриев без перерыва отжался от пола 4105 раз. На это у него ушло 2 часа 26 минут.

У наблюдавших за этим представителей Книги рекордов России возникли вопросы, из-за которых рекорд не был официально засчитан. Рамзан Кадыров отметил, что мальчик сможет повторить достижение для новой комиссии.