Кадыров подарил Mercedes отжавшемуся более 4 тысяч раз мальчику

Да, действительно, Mercedes был подарен, какая именно модель — я не знаю. По поводу Книги рекордов России: знаю, что зафиксирован рекорд был, глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков лично сидел, считал и снимал на камеру, — цитирует слова Умарова РБК.
РИА Новости со ссылкой на слова чеченского министра спорта Ханарикова пишут, что пятилетний житель республики Рахим Куриев без перерыва отжался от пола 4105 раз. На это у него ушло 2 часа 26 минут.
У наблюдавших за этим представителей Книги рекордов России возникли вопросы, из-за которых рекорд не был официально засчитан. Рамзан Кадыров отметил, что мальчик сможет повторить достижение для новой комиссии.