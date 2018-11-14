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Жизнь
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Рассердившего Кадырова юношу перевоспитали в Грозном

Молодой житель Чечни Турпал Хасиев, бросивший банку в подростка в московском метро, перевоспитался. Об этом рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров, пишет Lenta со ссылкой на НСН.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

«Этот дебошир теперь уже не дебошир, а очень примерный юноша. Четыре дня в неделю он работает в организации СУРСАД по озеленению и облагораживанию города. Показал себя на работе как очень ответственный парень, исправился. Он пожалел о содеянном и уже не понимает, как его угораздило так себя повести. Налицо действенный механизм, когда труд облагораживает человека и вытесняет из молодого неокрепшего сознания хулиганское мышление», — сказал Умаров.

Ранее в сети появился ролик, в котором молодой человек со словами «Ахмат — сила» бросает алюминиевую банку в подростка в московском метро. Глава Чеченской Республики оскорбился увиденным и потребовал от метателя немедленно с семьей прибыть в Грозный.

После этого Хасиев записал видеообращение, в котором попросил прощения «за свой недостойный поступок».

После того, как парень приехал в Грозный, его устроили на работу — благоустраивать город, убирать улицы и скверы, высаживать цветы и саженцы и поливать их".

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