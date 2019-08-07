Как барнаулец рисует мультики про смерть звезд для известного телеканала

Барнаульцу Денису Казаневскому 22 года. До того как стать иллюстратором, он рассказывал о себе так: «По образованию я менеджер, у меня есть квалификация переводчика, но работаю маркетологом». Его работа ему не нравилась, и он с нуля освоил новую профессию. Уже через полгода получил заказ от телеканала 2×2 и нарисовал для него несколько серий экстремального мультфильма «Смерть со звездами».

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«Голодные игры» со звездами российской эстрады

Мультсериал «Смерть со звездами» — это пародия на ряд фильмов и телепроектов. В основу его сюжета положена история знаменитой голливудской саги «Голодные игры».

Напомним, действие происходит в тоталитарном обществе. Раз в год там устраивают шоу «Голодные игры» — чтобы «разрядить» и одновременно устрашить народ. От каждого региона (дистрикта) выбирается один доброволец — всего 24. Их селят на остров, где они должны выживать, убивая друг друга. Победит только один.

В мультфильме «Смерть со звездами» знаменитости российского шоу-бизнеса тоже попадают на необитаемый остров. Там проходит шоу, которым руководит Константин Эрнст. Звезды по-разному проводят время, не обходится без мата и убийств.

Денис Казаневский , иллюстратор. Фото предоставил Денис Казаневский.

«Смерть со звездами» — проект молодежный, юмористический, обыгрывающий актуальные истории с медиаперсонами. Его делают для показа на YouTube, он пока не вышел.

Как барнаулец оказался в этом проекте и что для него сделал

Денис Казаневский нарисовал для этого мультика всех персонажей, среди которых Филипп Киркоров, Юрий Дудь, певица Максим, Евгений Петросян, Семен Слепаков, рэпер из группы «АК-47» и другие. А также фоны — места, на которых разворачиваются события (например, пещера, самолет, заброшенный коттедж и так далее).

Эту работу барнаулец нашел в соцсети «ВКонтакте». В объявлении говорилось, что требуется иллюстратор, живущий в Москве. Но Денис рискнул и откликнулся на вакансию, его взяли.

Персонажи мультфильма «Смерть со звездами». Фото и рисунки предоставил Денис Казаневский.

Основная трудность заключалась в том, что приходилось рисовать в программе, в которой начинающий иллюстратор еще не работал. Персонажей для первой серии требовалось сделать за неделю, но он не успел — справился за две.

Возникли также сложности с фонами для сцен. «Знаешь, у тебя хорошие фоны, но они не работают», — сказал Денису шеф-редактор. В итоге пришлось нанять еще одного художника, и он их переделал. Аниматоров это расстроило, потому что им работу пришлось начинать с нуля — «на новых локациях».

Однако Денис быстро учился. К третьей серии его персонажи стали больше похожи на свои прототипы, а для фонов он начал использовать референсы — то есть перед тем, как рисовать, искал картинки реальных аналогичных локаций. «Наконец-то додумался!» — смеется он сам над собой.

Машина певицы Максим в серии мультфильма «Смерть со звездами» по мотивам «Безумного макса». Фото и рисунки предоставил Денис Казаневский.

Ему стали доверять все больше работы. Например, при создании третьей серии он уже попробовал анимировать — сделал горящий костер.

Денис Казаневский,

иллюстратор:

Разные структурные элементы персонажей рисуются отдельно, чтобы можно было вертеть руки, ноги. Еще мне нужно было нарисовать много ртов. Когда герои произносят какие-то слова, их мимика должна совпадать со звуками. Каждой звезде я нарисовал свое оружие. Для всех героев нужно было сделать изображение в растрепанном виде и в крови. Тем, кто в реальной жизни любит наряжаться, я рисовал по пять-шесть вариаций внешнего вида в разной одежде. Например, Филиппу Киркорову.

Место действия в мультфильме «Смерть со звездами». Фото и рисунки предоставил Денис Казаневский.

Интересные факты о мультфильме 1. Название мультфильма — «Смерть со звездами» — отсылает к известному телепроекту «Танцы со звездами». Каждая серия длится 8−11 минут. 2. Одна из серий снята по мотивам фильма «Мистер и миссис Смит» с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. В ней Евгений Петросян и Елена Степаненко пытаются убить друг друга в заброшенном коттедже. 3. Сложнее всего Денису Казаневскому было нарисовать Елену Степаненко. По его словам, он долго не мог «поймать» особенности ее внешности, несколько раз переделывал. И даже сейчас ему кажется, что можно сделать лучше. 4. В другой серии за основу взяли фильм «Безумный Макс». Его роль исполнила певица Максим, которая ездила на военной машине с пулеметом «максим». Кроме того, в этой же серии собрали всех известных Максимов отечественного шоу-бизнеса — Фадеева, Коржа, Аверина, Барских, Покровского. 5. По сюжету в конце третьей серии певица Максим должна была умереть. Но получилось так, что в период, когда ее делали, реальная Максим попала в автомобильную аварию. Сценаристы решили, что в такой ситуации «убивать» исполнительницу было бы неэтично, и изменили концовку.

Место действия в мультфильме «Смерть со звездами». Фото и рисунки предоставил Денис Казаневский.

Как Денис Казаневский стал иллюстратором

У Дениса нет академического художественного образования, и рисовать регулярно он начал уже после 20 лет.

Денис Казаневский,

иллюстратор:

Когда я учился на менеджера, то понял, что профессия не моя. После окончания вуза год работал маркетологом и параллельно искал направления, в которых мне действительно было бы интересно развиваться. Так получилось, что в марте 2018 года я оказался на конференции GameDev CityFest в Новосибирске. Там собрались люди, которые занимаются разработкой игр. Общаясь с ними, я загорелся артом.

Первое, что Денис сделал после возвращения с конференции, — купил планшет и начал рисовать. Он поставил перед собой цель стать художником. Свои рисунки выкладывал в Instagram.

Работы Дениса Казаневского. Фото и рисунки предоставил Денис Казаневский.

В августе он решил, что достаточно «прокачался», и поехал на GameDev Weekend в Новосибирск искать работу.

Денис Казаневский,

иллюстратор:

Я подходил к эйчарам (специалисты по персоналу HR. — Прим. ред.) и говорил: «Возьмите меня художником». Они спрашивали, есть ли у меня художественное образование. Я отвечал, что нет. Тогда они спрашивали, какое есть. Я говорил: «Я менеджер и переводчик, а работаю маркетологом». В итоге они почему-то меня не брали.

А потом в сентябре в своей ленте «ВКонтакте» Денис случайно увидел объявление канала 2×2 и «решил, что это судьба». Написал шеф-редактору, у них завязалась переписка. Потом начинающий иллюстратор сделал свои наброски для мультфильма, и его взяли.

Кроме мультфильма Денис на фрилансе берет самые разные заказы — стикеры для соцсетей, иллюстрации для чехлов на смартфоны, открытки, рекламу, анимацию.

Работы Дениса Казаневского. Фото и рисунки предоставил Денис Казаневский.

Денис Казаневский,

иллюстратор:

Иногда присылают интересные техзадания. Например, было такое: требовалось нарисовать человека, у которого отрублены руки. Рядом должна была стоять машина, которая колет дрова, руки человека лежат в дровянике. Тут же стоит бочка с цветочками, сзади огород с помидорами, олень просунул голову через забор в огород и взял один помидор.

По словам Дениса, работы для иллюстраторов немало, ведь рисунки везде: в книгах, рекламе, интернете. Но большая часть заказов сосредоточена в крупных городах или за рубежом.

Заработки в этой сфере неплохие. В среднем Казаневский стал зарабатывать в два раза больше, чем в офисе. Однако есть один нюанс — в некоторые месяцы заработок бывает больше, в другие меньше. Такова специфика фриланса.

Сейчас Денис собирается устроиться на постоянную работу в студию мультипликации в Москве, а фрилансом заниматься в свободное время. «Мне интересно поработать в команде, развиваться вместе с другими и создавать один общий продукт», — говорит он.

Работы Дениса Казаневского. Фото и рисунки предоставил Денис Казаневский.

Советы начинающим иллюстраторам от Дениса Казаневского

1. Отсутствие академического художественного образования в некотором смысле мешает рисовать — работа идет медленнее, сложнее составить композицию рисунка. Однако базовые вещи все равно нужно знать. Отсутствие диплома не мешает зарабатывать деньги на своем творчестве. Недостающие навыки можно подтянуть на курсах.

2. Если вы решили стать иллюстратором, то рисовать нужно каждый день.

Работы Дениса Казаневского. Фото и рисунки предоставил Денис Казаневский.

3. Напишите во всех своих соцсетях, что вы иллюстратор. Так вашим потенциальным заказчикам будет проще вас найти.

4. Участвуйте в арт-челленджах в Instagram: так вы попадете в тусовку, заявите о себе и можете выиграть ценные призы — наборы для рисования, скетчбуки, графические планшеты. Вот самые известные челленджи.