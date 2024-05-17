В Алтайском крае участились случаи махинаций при ремонте бытовой техники. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Барнаулец Юрий Цапков попал в неприятную. Когда у него сломалась стиральная машина, он нашел в интернете мастеров. Они забрали технику в сервисный центр якобы для бесплатной диагностики.

В договоре была указана стоимость ремонта — пять тыс. рублей. На следующий день Юрию сообщили, что ремонт будет стоить уже 14,5 тыс. рублей. Мужчина отказался платить, на что ему ответили, что он может забрать стиральную машину, но за «бесплатную диагностику» нужно заплатить 3,5 тыс. рублей, иначе технику сдадут в комиссионный магазин.

Поскольку стиральная машина стоила более 70 тыс. рублей, горожанин согласился на требования и отвез технику в другой сервис. Там выяснилось, что ее даже не смотрели, так как все пломбы были на месте.

Чтобы избежать подобных ситуаций, юрист рекомендует проверять регистрацию мастера как ИП или самозанятого. Также важно прописывать конкретную стоимость работ в договоре и присутствовать во время диагностики техники.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края решил стать инвестором, но попался в руки мошенников.

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