Как барнаульский дендрарий покорил «Америку». Цветущий репортаж altapress.ru

В барнаульском дендрарии зацвели поздние флоксы. Их пик красоты — середина августа. Но некоторые уже сейчас радуют глаз. Посмотрите репортаж altapress.ru и сегодняшнее утро станет для вас прекраснее. Бонус: мы сняли видео, в котором есть не только полуобнаженный работящий мужчина, но и процесс посадки мяты.

Дорожка в дендрарий тенистая, идти по ней в жаркий день одно удовольствие. На развилке нас встречают маньчжурские орехи. Их период цветения прошел, теперь они «отдыхают».

Правая плантация — среда обитания садовых цветов. Главная достопримечательность сегодня — флоксы.

Палитра многолетних растений разнообразна — от ярких малиновых до жемчужно-белых. Каждой цветок имеет необычный вид.

Флокс метельчатый цветет 3 месяца: июль, август и первую половину сентября. Правда, чтобы добиться такого результата, сорт должен быть скрещен с другим.

Ряды флоксов посажены по высоте: от самых маленьких до высоких кустарников.

«Бордюрные кустарники (так их прозвали из-за места посадки), обычно располагаются вдоль садовых дорожек. Высота растений от 50 см до метра», — отмечает селекционер Людмила Климентьева.

Мелкоцветковые флоксы небольшого диаметра не повреждаются дождем, но зато прихотливы к месту обитания.

Цветение флоксов. Altapress.ru.

Справка Место рядом с деревьями не лучшее для посадки цветов. Корневая система кустарников обделяет растения. «Прожорливые» флоксы могут погибнуть.

Некоторые виды появляются с помощью воздействия на них химических реагентов.

«Иностранный сорт „Джефс Пинк“ создан с помощью химического облучения. Он может размножаться побегами и перерождаться в сорт одного из своих „родителей“», — поясняет Людмила Климентьева.

Цветение флоксов. Altapress.ru.

Есть в дендрарии и своя «Amerika». Это ярко-розовый цветок. Примечательно, что весной окраска листьев у него может быть густо-вишнево-фиолетовой, вишневой, салатовой, буровато-коричневой, розовато-коричневатой и не только.

Видов флоксов было бы больше, но нужны деньги и проверка комиссией. Создания одного сорта стоит около 40 тыс. рублей.

Высокий куст с крупными цветками называется «Белый замок». По прогнозам он может стать отдельным сортом в будущем. На него особенно надеются работники дендрария.

Цветение флоксов. Altapress.ru.

Розовый сад находится рядом с администрацией дендрария. Сейчас розы постепенно отцветают.

В этом году удивил ранний сорт «Маскерад». Обычно он цветет в начале июля. В этом году бутоны распустились в июне.