Как барнаульский дендрарий покорил «Америку». Цветущий репортаж altapress.ru

Дорожка в дендрарий тенистая, идти по ней в жаркий день одно удовольствие. На развилке нас встречают маньчжурские орехи. Их период цветения прошел, теперь они «отдыхают».
Правая плантация — среда обитания садовых цветов. Главная достопримечательность сегодня — флоксы.
Палитра многолетних растений разнообразна — от ярких малиновых до жемчужно-белых. Каждой цветок имеет необычный вид.
Флокс метельчатый цветет 3 месяца: июль, август и первую половину сентября. Правда, чтобы добиться такого результата, сорт должен быть скрещен с другим.
Ряды флоксов посажены по высоте: от самых маленьких до высоких кустарников.
«Бордюрные кустарники (так их прозвали из-за места посадки), обычно располагаются вдоль садовых дорожек. Высота растений от 50 см до метра», — отмечает селекционер Людмила Климентьева.
Мелкоцветковые флоксы небольшого диаметра не повреждаются дождем, но зато прихотливы к месту обитания.
Справка
Место рядом с деревьями не лучшее для посадки цветов. Корневая система кустарников обделяет растения. «Прожорливые» флоксы могут погибнуть.
Некоторые виды появляются с помощью воздействия на них химических реагентов.
«Иностранный сорт „Джефс Пинк“ создан с помощью химического облучения. Он может размножаться побегами и перерождаться в сорт одного из своих „родителей“», — поясняет Людмила Климентьева.
Есть в дендрарии и своя «Amerika». Это ярко-розовый цветок. Примечательно, что весной окраска листьев у него может быть густо-вишнево-фиолетовой, вишневой, салатовой, буровато-коричневой, розовато-коричневатой и не только.
Видов флоксов было бы больше, но нужны деньги и проверка комиссией. Создания одного сорта стоит около 40 тыс. рублей.
Высокий куст с крупными цветками называется «Белый замок». По прогнозам он может стать отдельным сортом в будущем. На него особенно надеются работники дендрария.
Розовый сад находится рядом с администрацией дендрария. Сейчас розы постепенно отцветают.
В этом году удивил ранний сорт «Маскерад». Обычно он цветет в начале июля. В этом году бутоны распустились в июне.