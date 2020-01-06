Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле в ночь на Рождество

В ночь с 6 на 7 января можно будет уехать с праздничной службы на троллейбусах и трамваях.
Покровский кафедральный собор:
В 1.30 по трамвайным маршрутам № 1, 7 до ст."Докучаево" и ст."Кордон", а также по специальному трамвайному маршруту «Покровский собор — ул. Анатолия — пр-кт Красноармейский — пл."Свободы» — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст."Докучаево";
Свято-Никольская церковь:
В 1.45 по троллейбусным маршрутам № 1, 6;
Александро-Невский собор:
В 1.15 по трамвайным маршрутам № 8, 9.