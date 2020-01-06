Чем заняться в Барнауле на Рождество

Барнаульцев приглашают на рождественские программы. О городских событиях на 6 и 7 января рассказали на сайте городской администрации.

В праздник Рождества Христова, 7 января, в парке состоится «Центральный» веселая эстафета «Забег рождественских гусей». В забеге смогут принять участие и дети, и взрослые. Победителей и призеров ждут подарки.



В Барнаульском зоопарке 7 января в 13:00 проведут Звериный банкет. Гости смогут присутствовать на праздничном кормлении обитателей зоопарка. Также для барнаульцев подготовят развлекательную программу. Стоимость входного билета такая же, как и в любой другой день.

В канун православного Рождества в барнаульских церквях и соборах пройдут ночные праздничной службы. После жители смогут вернуться домой на трамваях и троллейбусах, которые специально выйдут на маршрут в час ночи.