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Чем заняться в Барнауле на Рождество

Барнаульцев приглашают на рождественские программы. О городских событиях на 6 и 7 января рассказали на сайте городской администрации.

Новый год, Рождество
Новый год, Рождество
СС0

В праздник Рождества Христова, 7 января, в парке состоится «Центральный» веселая эстафета «Забег рождественских гусей». В забеге смогут принять участие и дети, и взрослые. Победителей и призеров ждут подарки.

В Барнаульском зоопарке 7 января в 13:00 проведут Звериный банкет. Гости смогут присутствовать на праздничном кормлении обитателей зоопарка. Также для барнаульцев подготовят развлекательную программу. Стоимость входного билета такая же, как и в любой другой день.

В канун православного Рождества в барнаульских церквях и соборах пройдут ночные праздничной службы. После жители смогут вернуться домой на трамваях и троллейбусах, которые специально выйдут на маршрут в час ночи.

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