Во что поиграть с детьми зимой на улице

Новогодние каникулы — время приключений. Надевайте теплые шапки-ушанки и варежки и бегом на заснеженную улицу. Можно придумать много чудесных забав, которые подойдут и маленьким, и взрослым.

Следопыт

Нарисуйте на снегу следы дракона, зайца или другого неведомого зверя и вместе с ребенком отгадывайте, кому принадлежат вон те милые лапки.

Необычные снеговики

Надоели привычные снеговики с морковными носами? Вперед лепить котов, собак и рысей. Проявите фантазию.

Сокровищница

Нужно заранее купить немного конфет, положить их в плотный пакетик и спрятать клад под деревом. Пусть дети поверят в новогодние чудеса и отыщут сокровище самостоятельно.

Зима. Дети играют в снегу. Михаил Хаустов

Замок

Почему бы не попробовать соорудить себе резиденцию из мокрого снега. Вода, лопаты и смекалка — все, что нужно для затеи. Можно даже нарезать пилой ледяных кирпичей.

Большой ком

Выберите промежуток времени (например, 7−10 минут) и катайте снежные шары на время. Посмотрим, у кого они получаются больше и аккуратнее.

Моя мишень

Игроки надевают ведро на голову снеговика, а затем встают подальше. Теперь нужно разбиться на команды, каждая из которых получит три попытки попасть в мишень. А если ведро упало, то вы точно выиграли.

Зимние игры. Открытые источники.

Кондитер

Налепите снежных пирожных, а после украсьте их разноцветными бусинами и яркой гуашью. Угостите прохожих.

Шайба

В центр нарисованного на снегу круга положите шайбу. Выбивайте ее деревянным бруском за пределы линии. Это не так просто, как кажется.

Чехарда

Ведущий приседает на корточки, а остальные участники перепрыгивают через него. Постепенно задача усложняется, ведь главному игроку нужно выпрямиться.

Зимние игры. Открытые источники.

Ангел

Лягте на пушистый снег и летите, двигая ногами и руками по поверхности. Готово. Вы — настоящий ангел. Если ангелы кажутся простыми, попробуйте создать другие снежные образы, напоминающие разных животных.

Снежный рисунок

Выкладывая на поверхности дерева или дома снежки можно создать прекрасный зимний пейзаж или натюрморт. Картина получится еще красивее, если разрисовать ее красками.

Санки задом наперед

Выбираем ровную площадку, обозначаем старт и финиш. Игроки объединяются парами и рассаживаются на санки друг к другу спиной. Цель соревнующихся пар — первыми добраться до финиша, отталкиваясь только ногами. Побеждает пара, которая раньше всех пересечет черту.

Анастасия Бичакова.