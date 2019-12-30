36 идей, чем заняться на новогодних каникулах

Провести все долгие зимние каникулы лежа тюленем — не самая хорошая идея. Скорее всего, вы просто не знаете, чем заняться, и маетесь. А мы знаем. У нас и целый список есть. Можно просто загадать любое число от 1 до 36 и выбрать вслепую.

1. Выспаться!

2. Поиграть в снежки и слепить снеговика

3. Отправиться на лыжную прогулку по лесу

4. Идти на главную площадь и кататься с горки

5. Наесться мандаринов и других новогодних вкусностей

6. Навестить родителей

7. Смотреть на вечернее небо лежа в сугробе

8. Нафотографироваться на фоне чудесной зимней природы

Собака в зимнем лесу. СС0

9. Устроить пикник в зимнем лесу

10. Сварить глинтвейн и угостить друзей

11. Сыграть в настольные игры

12. Почитать книгу, которую откладывал

13. Сходить в кино

14. Самому сделать конфеты и другие сладости и попить ароматного чая

15. Посвятить себе весь день и полежать в ароматной ванне

Современные танцы в Барнауле. Архив комитета по образованию Барнаула.

16. Потанцевать, даже если не умеете

17. Составить список любимых фильмов и смотреть их сутки напролет

18. Перебороть страх и освоить сноуборд, прокатиться на лошади, прыгнуть с парашютом

19. Съездить в соседний город на экскурсию

20. Прогуляться по магазинам

21. Сделать кормушку для птиц

22. Устроить тематическую вечеринку

23. Сделать новую прическу

Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. vk.com/zoo 22

24. Сходить в зоопарк

25. Пересмотреть семейный альбом

26. Посадить мини-огород с зеленью на подоконнике

27. Посетить мастер-класс и научиться делать что-то своими руками

28. Покататься на коньках

Каток. Открытые источники в Интернете ( ССО)

29. Угощать конфетами прохожих

30. Построить горку во дворе

31. Сделать дома небольшую перестановку мебели

32. Сходить с друзьями в баню или сауну.

33. Прокатиться на общественном транспорте в районы города, где давно или вовсе никогда не были. Погулять там.

34. Сесть за написание своей биографии.

35. Приготовить экзотическое блюдо, которое никогда не готовили и не ели

36. Научиться жонглировать или показывать какой-нибудь фокус.