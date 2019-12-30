36 идей, чем заняться на новогодних каникулах

1. Выспаться!
2. Поиграть в снежки и слепить снеговика
3. Отправиться на лыжную прогулку по лесу
4. Идти на главную площадь и кататься с горки
5. Наесться мандаринов и других новогодних вкусностей
6. Навестить родителей
7. Смотреть на вечернее небо лежа в сугробе
8. Нафотографироваться на фоне чудесной зимней природы
9. Устроить пикник в зимнем лесу
10. Сварить глинтвейн и угостить друзей
11. Сыграть в настольные игры
12. Почитать книгу, которую откладывал
13. Сходить в кино
14. Самому сделать конфеты и другие сладости и попить ароматного чая
15. Посвятить себе весь день и полежать в ароматной ванне
16. Потанцевать, даже если не умеете
17. Составить список любимых фильмов и смотреть их сутки напролет
18. Перебороть страх и освоить сноуборд, прокатиться на лошади, прыгнуть с парашютом
19. Съездить в соседний город на экскурсию
20. Прогуляться по магазинам
21. Сделать кормушку для птиц
22. Устроить тематическую вечеринку
23. Сделать новую прическу
24. Сходить в зоопарк
25. Пересмотреть семейный альбом
26. Посадить мини-огород с зеленью на подоконнике
27. Посетить мастер-класс и научиться делать что-то своими руками
28. Покататься на коньках
29. Угощать конфетами прохожих
30. Построить горку во дворе
31. Сделать дома небольшую перестановку мебели
32. Сходить с друзьями в баню или сауну.
33. Прокатиться на общественном транспорте в районы города, где давно или вовсе никогда не были. Погулять там.
34. Сесть за написание своей биографии.
35. Приготовить экзотическое блюдо, которое никогда не готовили и не ели
36. Научиться жонглировать или показывать какой-нибудь фокус.