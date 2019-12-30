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36 идей, чем заняться на новогодних каникулах

Провести все долгие зимние каникулы лежа тюленем — не самая хорошая идея. Скорее всего, вы просто не знаете, чем заняться, и маетесь. А мы знаем. У нас и целый список есть. Можно просто загадать любое число от 1 до 36 и выбрать вслепую.

Домашний уют зимой.
Домашний уют зимой.
СС0

1. Выспаться!

2. Поиграть в снежки и слепить снеговика

3. Отправиться на лыжную прогулку по лесу

4. Идти на главную площадь и кататься с горки

5. Наесться мандаринов и других новогодних вкусностей

6. Навестить родителей

7. Смотреть на вечернее небо лежа в сугробе

8. Нафотографироваться на фоне чудесной зимней природы

Собака в зимнем лесу.
Собака в зимнем лесу.
СС0

9. Устроить пикник в зимнем лесу

10. Сварить глинтвейн и угостить друзей

11. Сыграть в настольные игры

12. Почитать книгу, которую откладывал

13. Сходить в кино

14. Самому сделать конфеты и другие сладости и попить ароматного чая

15. Посвятить себе весь день и полежать в ароматной ванне

Современные танцы в Барнауле.
Современные танцы в Барнауле.
Архив комитета по образованию Барнаула.

16. Потанцевать, даже если не умеете

17. Составить список любимых фильмов и смотреть их сутки напролет

18. Перебороть страх и освоить сноуборд, прокатиться на лошади, прыгнуть с парашютом

19. Съездить в соседний город на экскурсию

20. Прогуляться по магазинам

21. Сделать кормушку для птиц

22. Устроить тематическую вечеринку

23. Сделать новую прическу

Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка.
vk.com/zoo22

24. Сходить в зоопарк

25. Пересмотреть семейный альбом

26. Посадить мини-огород с зеленью на подоконнике

27. Посетить мастер-класс и научиться делать что-то своими руками

28. Покататься на коньках

Каток.
Каток.
Открытые источники в Интернете (ССО)

29. Угощать конфетами прохожих

30. Построить горку во дворе

31. Сделать дома небольшую перестановку мебели

32. Сходить с друзьями в баню или сауну.

33. Прокатиться на общественном транспорте в районы города, где давно или вовсе никогда не были. Погулять там.

34. Сесть за написание своей биографии.

35. Приготовить экзотическое блюдо, которое никогда не готовили и не ели

36. Научиться жонглировать или показывать какой-нибудь фокус.

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