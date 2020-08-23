Как девушкам стать еще красивее 23 августа: народные приметы на Лаврентьев день

Народные традиции 23 августа
На Руси 23 августа наши предки отмечали еще и Праздник мельника, так как они имели особое положение в крестьянской общине. Раньше верили, что мельнику помогает в работе нечистая сила. Считалось, что хозяева водяных мельниц вступают в договор с водяными, а ветряных — с лешими.
Святой Лаврентий в народе был целителем глазных болезней, поэтому сегодня ему молятся о прозрении и избавлении от бесов.
Обязательным ритуалом для девушек сегодня было мытье родниковой водой до восхода солнца. Считалось, что от этого они становились еще красивее и привлекательнее.
Народные приметы 23 августа
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Если 23 августа стоит сильная жара — жарко будет всю осень.
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Этот день от глазных болезней спасает.
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Жаркая погода 23 августа — осень будет теплой.
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Дождь и тепло — рыбалка будет удачной.
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Что июль с августом не сварят, того не зажарит и сентябрь.
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Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик.
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Если водоемы не волнуются ветром — осень будет тихая, а зимой не будет метелей.