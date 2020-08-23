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Жизнь

Как девушкам стать еще красивее 23 августа: народные приметы на Лаврентьев день

Ежегодно 23 августа отмечается народно-христианский праздник Лаврентьев день. По-другому его называют Лаврентий и Праздник мельника. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Стилизация "под старину" свойственна нескольким объектам "Конного двора", в том числе и этой мельнице.
Стилизация "под старину" свойственна нескольким объектам "Конного двора", в том числе и этой мельнице.
Анна Зайкова

Народные традиции 23 августа

На Руси 23 августа наши предки отмечали еще и Праздник мельника, так как они имели особое положение в крестьянской общине. Раньше верили, что мельнику помогает в работе нечистая сила. Считалось, что хозяева водяных мельниц вступают в договор с водяными, а ветряных — с лешими.

Святой Лаврентий в народе был целителем глазных болезней, поэтому сегодня ему молятся о прозрении и избавлении от бесов.

Обязательным ритуалом для девушек сегодня было мытье родниковой водой до восхода солнца. Считалось, что от этого они становились еще красивее и привлекательнее.

Красивая девушка
Красивая девушка
СС0

Народные приметы 23 августа

  • Если 23 августа стоит сильная жара — жарко будет всю осень.

  • Этот день от глазных болезней спасает.

  • Жаркая погода 23 августа — осень будет теплой.

  • Дождь и тепло — рыбалка будет удачной.

  • Что июль с августом не сварят, того не зажарит и сентябрь.

  • Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик.

  • Если водоемы не волнуются ветром — осень будет тихая, а зимой не будет метелей.

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