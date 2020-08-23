Как девушкам стать еще красивее 23 августа: народные приметы на Лаврентьев день

Ежегодно 23 августа отмечается народно-христианский праздник Лаврентьев день. По-другому его называют Лаврентий и Праздник мельника. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Стилизация "под старину" свойственна нескольким объектам "Конного двора", в том числе и этой мельнице.

Народные традиции 23 августа

На Руси 23 августа наши предки отмечали еще и Праздник мельника, так как они имели особое положение в крестьянской общине. Раньше верили, что мельнику помогает в работе нечистая сила. Считалось, что хозяева водяных мельниц вступают в договор с водяными, а ветряных — с лешими.

Святой Лаврентий в народе был целителем глазных болезней, поэтому сегодня ему молятся о прозрении и избавлении от бесов.

Обязательным ритуалом для девушек сегодня было мытье родниковой водой до восхода солнца. Считалось, что от этого они становились еще красивее и привлекательнее.

Красивая девушка СС0

Народные приметы 23 августа