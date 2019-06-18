72 кошки, 14 собак. Как две женщины из Барнаула завели в квартирах свору животных и терроризируют соседей

Жительница Барнаула Надежда Фролова много лет держит в квартире собак — в основном породы лайка. Сейчас в ее трехкомнатной квартире на 9-м этаже содержатся 15 животных — 14 собак и одна кошка. Также с женщиной живет ее мама-пенсионерка и беременная дочь. Они не против животных, а вот соседи конфликтуют с семьей.

В 2015 году Надежда стала героем передачи «Мужское. Женское» на Первом канале. Поводом для съемок стал многолетний конфликт с соседями из-за того, что женщина стала заводчицей западносибирских лаек. Не всех щенков удавалось пристроить, и животные стали копиться в квартире.

В 2019 году в редакцию altapress.ru позвонила одна из жительниц дома, где находится квартира Надежды. Она рассказала, что за четыре года конфликт так и не исчерпался. Мы съездили в гости к заводчице и выяснили, как она живет и почему не может уменьшить число животных.

«Они у меня все титулованные»

Надежду Фролову на улице трудно не заметить — обычно рядом с ней пять-шесть собак. Женщина надевает на себя монтажный пояс с креплениями, к которым прицеплены собачьи поводки. Своих животных она выгуливает партиями. Лишь с одной нервозной собакой приходится выходить индивидуально.

Надежда Фролова,

владелица собак:

У меня 11 собак, а еще три, метисы, принадлежат дочери. Сейчас я уже не развожу лаек. У меня много возрастных собак, которым больше 10 лет. У одной онкологическое заболевание. Но усыпить рука не поднимается — пусть живет, сколько ей отпущено.

Каждая собака имеет паспорт и сертификат прививок. Надежда строго соблюдает график вакцинации и сама прививает животных. По ее словам, все собаки, за исключением одной, здоровы. Именно поэтому, говорит заводчица, от них не чувствуется запаха псины в подъезде (мы почувствовали едва уловимый).

Сначала у Надежды было две собаки, и она пыталась заработать на продаже щенков. Некоторых животных возвращали назад, некоторым не удалось найти хорошего хозяина. Кого-то Надежде приходилось забирать у других заводчиков, которые угрожали расправиться с собакой. Одного пса Фроловы подобрали на улице.

Надежда Фролова,

владелица собак:

Мы с собаками периодически выезжаем на охоту: на зайца, барсука, кабана. Я не охотник, но мне нужно, чтобы собаки получали то, что в них заложено природой. Также мы участвуем в гонках на собачьих упряжках и других состязаниях. Они у меня все титулованные, медали и кубки уже некуда девать. Я считаю, что содержу животных хорошо. Дело ведь не в количестве. Можно и одну собаку так содержать, что все соседи будут с ума сходить.

Собаки Надежды Фроловой. Дмитрий Лямзин

Собаки у Надежды добродушные, неагрессивные и вышколенные: каждая знает, в каком порядке ей выходить на прогулку. Гуляют они три раза в сутки: утром, в обед и поздним вечером, иногда ночью. Женщина тратит на уход за животными очень много времени. Кормить собак ей помогает мама-пенсионерка. Животным варят кашу, дают мясные обрезки.

Сейчас Надежда работает уборщицей, но ищет другую работу. Также она зарабатывает тем, что судит собачьи состязания как эксперт по породе. У нее высшее педагогическое образование. Раньше женщина работала в школе социальным педагогом, но ушла из-за низкого заработка.

Кто живет в квартире Надежды Фроловой: Собаки Умка, Ромашка, Лапка, Барс, Тайга, Юма, Юла, Зайка, Ника, Енисей, Сынок, Норка, Ёрик, Верный и кошка Сонька.

«Ей слова сказать нельзя»

Ближайшие соседи, по словам Надежды, не против ее собак. Однако многие жители дома возмущены тем, что у женщины столько животных.

Любовь Ивкучева,

соседка Надежды Фроловой по подъезду:

Мы десять лет уже терпим весь этот ужас. Это она при вас такая вежливая, а чуть что — матом кроет. Ей слова сказать нельзя. Она и собак своих прилюдно лупит. Лай их слышит весь дом каждый раз, когда они идут на прогулку. А недавно у нас лифтеру пришлось ремонтировать лифт из-за того, что оборудование забилось шерстью. Куда это годится?

Основные претензии соседей:

собак слишком много , они пугают людей;

они пугают людей; они гуляют без намордников;

они ходят в туалет на улице возле дома;

по подъезду и лифту разносится шерсть;

лай слышно даже через три этажа.

Надежда утверждает, что не водит собак на детскую площадку во дворе. Специального места для выгула животных в их районе нет, поэтому она использует для этих целей пятачок за домом.

Надежда Фролова,

владелица собак:

Я сама готова заняться созданием площадки для выгула по всем правилам — если только власти района или города поспособствуют материально. Что касается экскрементов — я единственный собачник в нашем районе, кто убирает за своими животными. У меня для этого в кармане всегда лежат пакетики. А наказываю я собак редко и всегда за дело.

Вопрос с шерстью в подъезде Надежда, по ее словам, решает периодической уборкой на своей площадке и в лифте. Женщина также предлагала соседям подметать и мыть весь подъезд за ту же плату, которую они отдают другой уборщице — 60 рублей с квартиры. Они отказались. На вопрос редакции altapress.ru о причинах соседи ответили: «Пусть она сначала у себя в квартире вымоет!»

Контролировать шум от собак невозможно, как бы Надежда ни старалась. Но поменять свою квартиру на частный дом, как того требуют соседи, женщина пока не может — слишком много условий нужно соблюсти. Ей нужен дом в черте города, с отоплением и ремонтом, чтобы он хотя бы первое время не требовал больших вложений.

Соседи Надежды говорят, что согласны терпеть, если она оставит двух собак, не больше. Женщина ликвидировать своих животных не планирует, даже если в России законодательно ограничат число питомцев в квартирах. «Буду прятать и говорить, что у меня одна собака», — отрезала Надежда.

72 кошки в трёшке

В начале мая СМИ Барнаула узнали о женщине, которая приютила в своей квартире более 60 кошек и находится под угрозой выселения. Как оказалось, изначально там жили 72 особи. Женщина развела такой «зоопарк» из пяти кошек — они просто бесконтрольно размножались.

Проблемную квартиру курирует руководитель приюта «Шанс на жизнь» Юлия Шелковникова. Она рассказала altapress.ru, что силами волонтеров с материальной помощью неравнодушных людей удалось стерилизовать всех животных, поставить им прививки. Сейчас в квартире осталось 46 кошек.

Кошки в проблемной барнаульской квартире. vk.com/catshelp22 Кошки в проблемной барнаульской квартире. vk.com/catshelp22 Кошки в проблемной барнаульской квартире. vk.com/catshelp22 Кошки из проблемной барнаульской квартиры. vk.com/catshelp22 Кошки из проблемной барнаульской квартиры. vk.com/catshelp22

Юлия Шелковникова,

руководитель приюта «Шанс на жизнь»:

Многие передержки помогли нам, забирали по несколько кошек, чтобы как-то социализировать их после того кошмара, в котором они живут. А вот приют «Ласка» не взял ни одной. У них «очередь». Но помощь нам нужна сейчас, ведь через месяц женщину выселят.

Дело в том, что квартира у хозяйки «кошачьего зоопарка» не в собственности — она живет в ней по договору социального найма. И после многочисленных жалоб соседей администрация района решила ее выселить.

Соседи этой женщины уже три года не могут продать свою квартиру. И неудивительно: по словам волонтеров, кошачий запах чувствуется уже около подъезда. А уж в квартире хозяйки животных стоит «ужасная вонь». У кошек нет туалета, они гадят на пол — на бумажные листочки. Раньше им варили еду, а сейчас в квартире отключили свет, и животные питаются сухим кормом.

Юлия Шелковникова,

руководитель приюта «Шанс на жизнь»:

Она прямо на пол сыплет им, и кошки толпой кидаются на корм, кто сколько урвет. Кто послабее, даже не лезет в эту свору, просто смотрят голодными глазами. Поэтому там очень много истощенных животных.

Кааждую свободную минуту волонтеры приходят в эту квартиру: приносят еду, лечат больных. Им по-прежнему нужна помощь — как материальная, так и другая посильная. Юлия строго отчитывается о денежных тратах в группе своего приюта «ВКонтакте».

Юлия Шелковникова,

руководитель приюта «Шанс на жизнь»:

Очень тяжело это все, но мы не сдаемся, руки не опускаем. Шансы социализировать этих кошек есть, нужно только терпение и желание.

Как бороться с соседями и их «приютами» с помощью краевых законов

Юрисконсульт компании «Юрисдело» Андрей Сандаковский рассказал altapress.ru о нескольких способах борьбы с хозяевами животных, которые ущемляют права других людей, при помощи Закона «О содержании и защите домашних животных на территории Алтайского края».

1. Выгул собак

Согласно статье 12 выводить собак в общие дворы и на улицу разрешается только на коротком поводке или в наморднике. В многолюдных общественных местах хозяин обязан надевать и поводок, и намордник.

Выгул собак. Анна Зайкова.

2. Уборка экскрементов

По той же статье 12 владельцы домашних животных не должны допускать загрязнения мест, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, мест общего пользования в жилых домах, коммунальных квартирах, а также общественных мест: пешеходных дорожек, тротуаров, скверов, парков, дворов и т. д. Если животное справило нужду, его хозяин должен убрать экскременты.

3. Шум в квартире

Согласно статье 9 содержание домашних животных допускается при условии соблюдения прав и законных интересов других лиц. Владельцы домашних животных обязаны обеспечивать покой граждан в соответствии с алтайским «законом о тишине», по которому нельзя шуметь с 22.00 до 8.00 в будни и с 22.00 до 9.00 в выходные и праздничные дни.

4. Слишком много животных

Статья 9 краевого закона о содержании животных гласит, что владелец «обязан создавать благоприятные условия для здоровья питомцев, в том числе путем регулирования их численности, а также соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования законодательства».

За нарушение этих правил по краевому законодательству гражданам грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей.

Собаки Надежды Фроловой. Дмитрий Лямзин

Что говорят федеральные законы

На федеральном уровне также имеются нормы, которые можно применить к ситуациям, связанным с содержанием животных.

Штрафы

По ст. 6.4. КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений влечет наложение административного штрафа на граждан от 500 до 1 тысячи рублей.

Выселение

Статья 293 ГК РФ говорит о том, что, если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, орган местного самоуправления должен вынести ему предупреждение и в случае необходимости назначить срок для ремонта.

Если и после предупреждения собственник продолжает нарушать права и интересы соседей либо без уважительных причин не сделает необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

За аналогичные нарушения после получения предупреждений нанимателям жилья согласно ч. 1 ст. 91 ЖК РФ грозит выселение в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения (то, что случилось с хозяйкой 72 кошек).

Кошки из проблемной барнаульской квартиры. vk.com/catshelp22

В качестве примеров таких нарушений в п. 39 постановления Пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении ЖК РФ» приводятся различные нарушения правил содержания домашних животных, нарушения режима тишины в ночное время, совершение в отношении соседей хулиганских действий и т. п.

Также законодатели хотят ограничить максимальное число питомцев в доме или квартире. Норму намерены рассчитать из метража жилплощади. Но пока неясно, сколько времени понадобится на принятие такого закона.

Куда обращаться

В случае выгула животных без поводков и намордников, громкого лая, засорения и загрязнения общедомового имущества можно обращаться в полицию, органы санэпиднадзора и в соответствующие отделы администрации района.

При этом надо иметь в виду, что для привлечения к ответственности необходимо зафиксировать факт нарушения с помощью свидетелей (составить акт или коллективное письмо), аудиозаписей или видеосъемки.