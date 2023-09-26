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Жизнь

Как избежать проклятия в Корнилов день. Приметы и традиции 26 сентября

26 сентября на Руси отмечали Корнилов день. Православные чтили память святого Корнилия, жившего в Риме в I веке. На руси же день прозвали "Корнилье" в честь уборки корнеплодов. Altapress.ru рассказывает про приметы, запреты и традиции в этот день.

Репа.
Репа.
C00.

Традиции Корнилова дня

26 сентября начиналась уборка корнеплодов: репы, свеклы, редьки и моркови. Считалось, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет».

Также начинались заморозки, которые могли погубить урожай.

Традиционные блюда в этот день готовили из собранных овощей. Например, редьку натирали на терке, добавляли лук и заправляли постным маслом и квасом. А еще нарезали тонкими ломтиками и посыпали солью.

Что нельзя делать 26 сентября

  • Запрещено гадать с помощью зеркала. В Корнилов день можно случайно вызвать из зазеркалья нечистую силу.
  • Нельзя есть перед зеркалом или окнами, в которых отображаешься. По примете, злые духи могут проникнуть в тело.
  • Не стоит спать на двух подушках — можно потерять удачу в любви и финансовых делах.
  • Не позволяйте гостям мыть посуду. Они могут смыть тепло и уют дома и навлечь свои беды и болезни.
  • Не стоит много смеяться и предаваться веселью — а то вскоре придется слезы лить.

Приметы Дня Корнилия

  • Много репы уродилось — к богатству в семье.
  • Теплый дождь прошел — хорошее предзнаменование.
  • Разбилось зеркало — рухнут планы и надежды.
  • Куры с головы начинают линять — зима будет морозная.
  • Грачи к этому дню улетели в южные края — скоро пойдет снег.
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