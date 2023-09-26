Как избежать проклятия в Корнилов день. Приметы и традиции 26 сентября

26 сентября на Руси отмечали Корнилов день. Православные чтили память святого Корнилия, жившего в Риме в I веке. На руси же день прозвали "Корнилье" в честь уборки корнеплодов. Altapress.ru рассказывает про приметы, запреты и традиции в этот день.

Традиции Корнилова дня

26 сентября начиналась уборка корнеплодов: репы, свеклы, редьки и моркови. Считалось, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет».

Также начинались заморозки, которые могли погубить урожай.

Традиционные блюда в этот день готовили из собранных овощей. Например, редьку натирали на терке, добавляли лук и заправляли постным маслом и квасом. А еще нарезали тонкими ломтиками и посыпали солью.

Что нельзя делать 26 сентября

Запрещено гадать с помощью зеркала. В Корнилов день можно случайно вызвать из зазеркалья нечистую силу.

Нельзя есть перед зеркалом или окнами, в которых отображаешься. По примете, злые духи могут проникнуть в тело.

Не стоит спать на двух подушках — можно потерять удачу в любви и финансовых делах.

Не позволяйте гостям мыть посуду. Они могут смыть тепло и уют дома и навлечь свои беды и болезни.

Не стоит много смеяться и предаваться веселью — а то вскоре придется слезы лить.

Приметы Дня Корнилия