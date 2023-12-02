Как обрести счастья на Авдея Радетеля: приметы и традиции 2 декабря

2 декабря на Руси отмечали день Авдея Радетеля. Православная церковь вспоминает пророка Авдия. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Авдея Радетеля

Святого Авдея непросто так прозвали Радетелем. Его считали покровителем домашнего хозяйства и семейного счастья.

В этот день люди старались лишний раз из дома не выходить. По поверьям, на улице в это время бушевала нечисть, которая еще не успела спрятаться от морозов.

Кроме того злые духи могли начать прятаться по домам. Чтобы изгнать их, хозяин дома должен простучать топором все оконные рамы и косяки.

Крестьяне предпочитали сидеть возле печи, пить травяной отвар с медом и разговаривать.

Морозы зимой. Домашний уют. СС0

Что нельзя делать 2 декабря?

Не стоит открывать двери и окна - через них может проскочить в дом нечисть.

Не рекомендуется ходить в гости - лучше провести день дома, вместе с родными.

Нельзя выкидывать остатки после ужина - к долгам и денежным проблемам.

Не стоит встречаться в этот день со своими врагами и с теми, кто вас недолюбливает - они притянут в вашу жизнь проблемы.

Зима. Дом. Снег. CC0.

Приметы Авдея Радетеля