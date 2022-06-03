Как оседлать «Дракона». В Барнауле состоится студенческий фестиваль гребли на спортивных лодках и поставят рекорд России

Во время спортивного праздника участники и гости смогут не только поболеть за студенческие команды, соревнующиеся на «Драконах», но и полюбоваться зрелищным парадом лодок. На нем планируется установить рекорд России «Самый массовый парад на спортивных лодках», которые участвуют в олимпийских играх и чемпионатах мира. Также водноспортивный клуб «Буревестник» объявит о своем официальном открытии.
Еще один сюрприз для зрителей — между ними пройдет розыгрыш ноутбука, сертификатов на полет на параплане, велосипеды, роликовые коньки и другого спортивного инвентаря. В общем, все то, что может потребоваться активному студенту.
По итогам фестиваля сформируют студенческую сборную Алтайского края, которая поучаствует в чемпионате России.
Юрий Шамков,
председатель краевой федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края:
— Гребля на сапбордах — это сейчас самый быстрорастущий водный вид спорта в мире, а «драконы» — это очень азартные массовые соревнования, которые с большим успехом проходят и в России, и за рубежом. С точки зрения специальной технической подготовки, и дракон, и сап намного проще, например, гребли на байдарках. Это молодежная, массовая тема. Поэтому вполне логично, что мы выходим на студенчество.
Студенты — это активная и креативная аудитория и, второе, в каждом вузе есть ребята, которые в школьные годы уже занимались спортом, затем выбрали академическую дорогу, но тяга к спорту у них осталась. Мы поможем эту потребность людей удовлетворить.
Студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон» — первое мероприятие региональной Студенческой лиги по гребле на лодках «Дракон и сапбордах». Ее создали в марте 2022 года, чтобы популяризовать спорт и здоровый образ жизни среди студентов, а также развить греблю на спортивных лодках в крае.
Для этого 13 мая на гребном канале Лига и вузы нашего региона подписали соглашения. По нему, Лига бесплатно содействует в сопровождении тренировочного и соревновательного процессов студентов.
Юрий Самсоненко,
руководитель Ассоциации «Студенческая лига по гребле на лодках „Дракон“ и сапбордах Алтайского края»:
— Лига организует положенные страховочно-спасательные мероприятия и предоставит студентам все необходимое для занятий: лодки, спас-жилеты, доступ в раздевалки спорткомплекса. Это совершенно бесплатно. В нашем распоряжении будут девять лодок-драконов и около 40 сап-бордов.
Андрей Марков,
ректор АлтГТУ, председатель Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай:
— Студенчество всегда интересуется всем новым. И этот вид спорта, конечно, будет пользоваться популярностью и вниманием со стороны наших студентов.
Дмитрий Кащеев,
заместитель директора СШОР имени Константина Костенко:
— Мы открыли студенческую лигу, чтобы привлечь молодых людей к занятиям физкультурой и спортом. На этом фестивале старшие спортсмены нашей школы будут инструкторами для студентов, научат их правильно грести, рулить и барабанить, сотрудники — примут участие в судействе. Также наши воспитанники помогут поставить рекорд России. Подобное произойдет в нашей стране впервые.
Власти Алтайского края и региональное министерство спорта уделяют развитию гребли на спортивных лодках большое внимание. Студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон» также проходит при их поддержке.
Расписание фестиваля:
- 12:00−12:45 Парад воднотранспортных средств, установка рекорда России «Самый массовый парад на спортивных лодках»
- 12:45−13:10 Церемония открытия
- 13:10−13:40 Квалификационные заезды
- 13:40−14:05 Розыгрыш призов
- 14:05−14:25 Полуфинальные заезды
- 14:25−14:50 Показательный парад клуба «Буревестник» на sup-бордах и катамаранах с участием группы GoldSup
- 14:50−15:00 Розыгрыш призов
- 15:00−15:10 Финальный заезд
- 15:10−15:40 Церемония награждения
- 15:40−16:20 Розыгрыш призов.