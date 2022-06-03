3 июня
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Жизнь

Как оседлать «Дракона». В Барнауле состоится студенческий фестиваль гребли на спортивных лодках и поставят рекорд России

Впервые в Барнауле пройдет Студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон». 10 июня на гребной канал съедутся более 150 студентов из высших учебных заведений Алтайского края.

Студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон».
Студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон».
Фото: СШОР имени Константина Костенко

Во время спортивного праздника участники и гости смогут не только поболеть за студенческие команды, соревнующиеся на «Драконах», но и полюбоваться зрелищным парадом лодок. На нем планируется установить рекорд России «Самый массовый парад на спортивных лодках», которые участвуют в олимпийских играх и чемпионатах мира. Также водноспортивный клуб «Буревестник» объявит о своем официальном открытии.

Еще один сюрприз для зрителей — между ними пройдет розыгрыш ноутбука, сертификатов на полет на параплане, велосипеды, роликовые коньки и другого спортивного инвентаря. В общем, все то, что может потребоваться активному студенту.

По итогам фестиваля сформируют студенческую сборную Алтайского края, которая поучаствует в чемпионате России.

Юрий Шамков,
председатель краевой федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края:

— Гребля на сапбордах — это сейчас самый быстрорастущий водный вид спорта в мире, а «драконы» — это очень азартные массовые соревнования, которые с большим успехом проходят и в России, и за рубежом. С точки зрения специальной технической подготовки, и дракон, и сап намного проще, например, гребли на байдарках. Это молодежная, массовая тема. Поэтому вполне логично, что мы выходим на студенчество.

Студенты — это активная и креативная аудитория и, второе, в каждом вузе есть ребята, которые в школьные годы уже занимались спортом, затем выбрали академическую дорогу, но тяга к спорту у них осталась. Мы поможем эту потребность людей удовлетворить.

Студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон» — первое мероприятие региональной Студенческой лиги по гребле на лодках «Дракон и сапбордах». Ее создали в марте 2022 года, чтобы популяризовать спорт и здоровый образ жизни среди студентов, а также развить греблю на спортивных лодках в крае.

Студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон».
Студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон».
Фото: СШОР имени Константина Костенко

Для этого 13 мая на гребном канале Лига и вузы нашего региона подписали соглашения. По нему, Лига бесплатно содействует в сопровождении тренировочного и соревновательного процессов студентов.

Юрий Самсоненко,
руководитель Ассоциации «Студенческая лига по гребле на лодках „Дракон“ и сапбордах Алтайского края»:

— Лига организует положенные страховочно-спасательные мероприятия и предоставит студентам все необходимое для занятий: лодки, спас-жилеты, доступ в раздевалки спорткомплекса. Это совершенно бесплатно. В нашем распоряжении будут девять лодок-драконов и около 40 сап-бордов.

Андрей Марков,
ректор АлтГТУ, председатель Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай:

— Студенчество всегда интересуется всем новым. И этот вид спорта, конечно, будет пользоваться популярностью и вниманием со стороны наших студентов.

Дмитрий Кащеев,
заместитель директора СШОР имени Константина Костенко:

— Мы открыли студенческую лигу, чтобы привлечь молодых людей к занятиям физкультурой и спортом. На этом фестивале старшие спортсмены нашей школы будут инструкторами для студентов, научат их правильно грести, рулить и барабанить, сотрудники — примут участие в судействе. Также наши воспитанники помогут поставить рекорд России. Подобное произойдет в нашей стране впервые.

Власти Алтайского края и региональное министерство спорта уделяют развитию гребли на спортивных лодках большое внимание. Студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон» также проходит при их поддержке.

Расписание фестиваля:

  • 12:00−12:45 Парад воднотранспортных средств, установка рекорда России «Самый массовый парад на спортивных лодках»
  • 12:45−13:10 Церемония открытия
  • 13:10−13:40 Квалификационные заезды
  • 13:40−14:05 Розыгрыш призов
  • 14:05−14:25 Полуфинальные заезды
  • 14:25−14:50 Показательный парад клуба «Буревестник» на sup-бордах и катамаранах с участием группы GoldSup
  • 14:50−15:00 Розыгрыш призов
  • 15:00−15:10 Финальный заезд
  • 15:10−15:40 Церемония награждения
  • 15:40−16:20 Розыгрыш призов.
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