Как оседлать «Дракона». В Барнауле состоится студенческий фестиваль гребли на спортивных лодках и поставят рекорд России

Впервые в Барнауле пройдет Студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон». 10 июня на гребной канал съедутся более 150 студентов из высших учебных заведений Алтайского края.

Во время спортивного праздника участники и гости смогут не только поболеть за студенческие команды, соревнующиеся на «Драконах», но и полюбоваться зрелищным парадом лодок. На нем планируется установить рекорд России «Самый массовый парад на спортивных лодках», которые участвуют в олимпийских играх и чемпионатах мира. Также водноспортивный клуб «Буревестник» объявит о своем официальном открытии.

Еще один сюрприз для зрителей — между ними пройдет розыгрыш ноутбука, сертификатов на полет на параплане, велосипеды, роликовые коньки и другого спортивного инвентаря. В общем, все то, что может потребоваться активному студенту.

По итогам фестиваля сформируют студенческую сборную Алтайского края, которая поучаствует в чемпионате России.

Юрий Шамков,

председатель краевой федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края:

— Гребля на сапбордах — это сейчас самый быстрорастущий водный вид спорта в мире, а «драконы» — это очень азартные массовые соревнования, которые с большим успехом проходят и в России, и за рубежом. С точки зрения специальной технической подготовки, и дракон, и сап намного проще, например, гребли на байдарках. Это молодежная, массовая тема. Поэтому вполне логично, что мы выходим на студенчество.

Студенты — это активная и креативная аудитория и, второе, в каждом вузе есть ребята, которые в школьные годы уже занимались спортом, затем выбрали академическую дорогу, но тяга к спорту у них осталась. Мы поможем эту потребность людей удовлетворить.

Студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон» — первое мероприятие региональной Студенческой лиги по гребле на лодках «Дракон и сапбордах». Ее создали в марте 2022 года, чтобы популяризовать спорт и здоровый образ жизни среди студентов, а также развить греблю на спортивных лодках в крае.

Студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон». Фото: СШОР имени Константина Костенко

Для этого 13 мая на гребном канале Лига и вузы нашего региона подписали соглашения. По нему, Лига бесплатно содействует в сопровождении тренировочного и соревновательного процессов студентов.

Юрий Самсоненко,

руководитель Ассоциации «Студенческая лига по гребле на лодках „Дракон“ и сапбордах Алтайского края»:

— Лига организует положенные страховочно-спасательные мероприятия и предоставит студентам все необходимое для занятий: лодки, спас-жилеты, доступ в раздевалки спорткомплекса. Это совершенно бесплатно. В нашем распоряжении будут девять лодок-драконов и около 40 сап-бордов.

Андрей Марков,

ректор АлтГТУ , председатель Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай:

— Студенчество всегда интересуется всем новым. И этот вид спорта, конечно, будет пользоваться популярностью и вниманием со стороны наших студентов.

Дмитрий Кащеев,

заместитель директора СШОР имени Константина Костенко:

— Мы открыли студенческую лигу, чтобы привлечь молодых людей к занятиям физкультурой и спортом. На этом фестивале старшие спортсмены нашей школы будут инструкторами для студентов, научат их правильно грести, рулить и барабанить, сотрудники — примут участие в судействе. Также наши воспитанники помогут поставить рекорд России. Подобное произойдет в нашей стране впервые.

Власти Алтайского края и региональное министерство спорта уделяют развитию гребли на спортивных лодках большое внимание. Студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон» также проходит при их поддержке.