23 января
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Жизнь

Как отметить день студента и что за "магниты" продают в Барнауле. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Уже в четверг, 25 января, студенты будут отмечать Татьянин день. Где отпраздновать, вкусно поесть и повеселиться — читайте здесь. А другие новости алтайского края — в моей подборке.

Компьютер, блогер.
Компьютер, блогер.
unsplash.com

Где остановиться в Новосибирске - рекомендации нашего корреспондента

Кое-кто из журналистов altapress.ru сейчас в столице Сибири. Какое место для ночлега выбрать, где самый красивый вид, удобные кровати и СПА-зоны — в этом материале.

Кстати, цены в статье будут самые разные. И для тех, кто готов раскошелиться на полное расслабление. И для того, кто согласен на койко-место в общей спальне.

Gorskiy city hotel.
Gorskiy city hotel.
travel.yandex.ru

Что за магазины продолжают продавать в Барнауле

В Барнауле продают ТЦ "Химик" за 125 млн рублей. За почти шесть лет его стоимость выросла более чем в два раза. В 2017 он стоил 56 млн рублей.

В "Химике" есть два "Магнита": один с продуктами, второй с косметикой. «Алейский мясокомбинат», Ozon, аптека, пекарня, магазин разливных напитков, борцовский клуб и фитнес-центр, автошкола и многое другое.

Еще один "Магнит" стоит на первом этаже здания на пр. Красноармейском, 33. Именно первый этаж продают за 45 млн рублей.

И продают кое-что еще. Почитать можно здесь.

Пр. Красноармейский, 33.
Пр. Красноармейский, 33.
2ГИС

Белокуриха вышла в лидеры по ценам на продукты

После публикации данных Алтайкрайстата оказалось, что цены в Белокурихе подскочили. Например, сливочное масло в Белокурихе в среднем стоит 879 рублей за килограмм, в Алтайском крае - 745 рублей.

Сыр на курорте тоже самый дорогой в регионе - 789 рублей за килограмм (747 рублей - в Алтайском крае). Согласно данным Алтайкрайстата, самое дорогое здесь и куриное яйцо - 144 рубля за десяток (126 рублей - в Алтайском крае).

Почитать подробнее можно здесь.

Город-курорт Белокуриха.
Город-курорт Белокуриха.
Анна Зайкова

Что еще почитать?

  • В Барнауле открыли выставку молодежного искусства «Молодежка-4». Что на ней будет - читайте тут.
  • Главу барнаульского "Горэлектротранса" оставили под домашним арестом.

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