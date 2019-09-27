Как пострадавшим пассажирам Boeing в Барнауле получить компенсации

В AZUR air определили сумму компенсации в 100 тысяч рублей в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального.
Информацию о порядке получения страховых компенсаций обещают направить пассажирам индивидуально. Представители компании лично будут связываться с каждым.
Также пассажиры могут направить свои контактные данные (адрес электронной почты и номер мобильного телефона) через форму обратной связи на сайте авиакомпании (раздел «Претензии»).
Задать вопросы можно в call-центр авиакомпании по телефону
Как сообщили altapress.ru в Алтайской региональной ассоциации туризма, с вопросами о получении компенсации к ним пока никто не обращался. Всю информацию стоит уточнять в авиакомпании.
При эвакуации из самолета 25 сентября за медицинской помощью обратились 49 человек.
Altapress.ru писал, что одного пострадавшего госпитализировали с переломом позвоночника. Основные повреждения у других людей — это ушибы и ссадины, а также острая реакция на стресс, в том числе с кризисным повышением уровня артериального давления, обострение хронических заболеваний.
На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.