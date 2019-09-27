Как пострадавшим пассажирам Boeing в Барнауле получить компенсации

Авиакомпания AZUR air объяснила пассажирам Boeing, у которого произошло повреждение стойки шасси в аэропорту Барнаула, что делать для получения страховой компенсации. Информация об этом вместе с извинениями опубликована на сайте компании.

В AZUR air определили сумму компенсации в 100 тысяч рублей в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального.

Информацию о порядке получения страховых компенсаций обещают направить пассажирам индивидуально. Представители компании лично будут связываться с каждым.

Также пассажиры могут направить свои контактные данные (адрес электронной почты и номер мобильного телефона) через форму обратной связи на сайте авиакомпании (раздел «Претензии»).

Задать вопросы можно в call-центр авиакомпании по телефону +7 495 374-55-14 .

Как сообщили altapress.ru в Алтайской региональной ассоциации туризма, с вопросами о получении компенсации к ним пока никто не обращался. Всю информацию стоит уточнять в авиакомпании.

Boeing-767 после аварийной посадки в барнаульском аэропорту. zapsib-sut.sledcom.ru

При эвакуации из самолета 25 сентября за медицинской помощью обратились 49 человек.

Altapress.ru писал, что одного пострадавшего госпитализировали с переломом позвоночника. Основные повреждения у других людей — это ушибы и ссадины, а также острая реакция на стресс, в том числе с кризисным повышением уровня артериального давления, обострение хронических заболеваний.

На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.