Барнаульский биолог рассказал, как правильно делать уборку во время субботников

С середины апреля в Алтайском крае начали проводить субботники — массовые мероприятия по очистке территорий от прошлогодней листвы и мусора. Традиционно общественным местам уделяется повышенное внимание: в парках и скверах тщательно вычищают листву и белят деревья. Барнаульский биолог Алексей Эбель рассказал altapress.ru , что избавляться от листвы не всегда правильно, а белить деревья вообще вредно.

Почему листву не всегда нужно убирать

Ежегодные уборки во дворах и скверах связаны прежде всего не с опавшей листвой, а с антропогенным мусором, от бычков до продуктов жизнедеятельности животных, считает Алексей Эбель. Он заявил, что к наведению порядка нужно подходить разумно, а превращать парки в газоны нельзя.

Алексей Эбель,

барнаульский биолог:

Проводить уборку на аллеях вдоль магистралей, в небольших скверах и дворах многоэтажек можно и нужно. А вот в парках и крупных скверах старая трава и листья являются источником биоразнообразия: в этом опаде сохраняются семена растений, там зимуют насекомые — идет своя жизнь. Этими насекомыми питаются птицы, из того же опада они строят гнезда. Да и вообще, перерабатываемые самой природой листья и отмершая трава — это поддержание плодородия почвы.

Алексей Эбель , барнаульский биолог , орнитолог. vk.com/altay_birder

Что делать с убранным мусором

Биолог подчеркнул, что убранные листья и траву в городе лучше не сжигать, так как они накапливают на своей поверхности пыль, включающую и вредные вещества из воздуха.

Алексей Эбель,

барнаульский биолог:

Опадая, эти вещества накапливаются или постепенно разлагаются в почве. При сжигании этих листьев и травы мы возвращаем все эти вредные вещества в атмосферу города.

Жителям частного сектора, живущим вдали от дорожных магистралей, Алексей Эбель посоветовал убирать лиственный опад «без фанатизма»: грести не подчистую, а собранную листву складывать под деревья и кусты на участке для перегнивания.

Субботник на Спичечной фабрике в Барнауле. vk.com/fabrika_spichka

Нужно ли белить деревья

В вопросе о побелке стволов деревьев Алексей Эбель оказался солидарен с архитектором Александром Дерингом, который намерен написать в мэрию Барнаула обращение с просьбой запретить это делать в городе.

Алексей Эбель,

барнаульский биолог:

Побелка деревьев во время субботников — это дурь в чистом виде. В первой половине XX века садоводам рекомендовали белить стволы некоторых культур в качестве защиты от солнечных ожогов и зимующих в трещинах коры насекомых. Но потом было доказано, что побелка известью — это пустышка, а порой и вред деревьям. А кому-то до сих пор кажется, что это красиво. Понятно, что стволы у многих деревьев весной грязные, но их лучше мыть, а не белить.

Напомним, барнаульский архитектор Александр Деринг выступил категорически против побелки стволов деревьев. Он сослался на приказ Госстроя № 153 от 15 декабря 1999 года, в котором сказано, что белить деревья можно только в отдельных местах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования.

Однако общественник Игорь Янцен уверен, что на барнаульскую мэрию в этом вопросе нельзя повлиять даже с помощью коллективного письма, поскольку побелка предусмотрена городскими правилами благоустройства.