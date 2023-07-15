Как правильно формировать помидоры в июле и ухаживать за томатами в жару

Формирования и пасынкования требуют томаты с неограниченным ростом, указывает НГС. Их высаживают в теплицу, там пасынкование томатов обязательно. Пасынкование томатов в теплице проводится минимум раз в 10 дней ранним утром.
Кислота
Борная кислота помогает плодам хорошо завязываться. Обычно проводят некорневую подкормку — по листьям, но если растение недостаточно крепкое, то можно сделать и корневую.
Обычно разводится чайная ложка без горки на стандартное ведро воды. Но проводить подкормки специалисты рекомендуют только поздно вечером.
Жара
Томат — теплолюбивое и требовательное к температуре растение.
Оптимальной температурой для роста и развития томата является температурный коридор:
- дневная температура от +21 до +25 градусов;
- ночная от +15 до +19 градусов.
В теплице также могут быть весьма значительные перепады ночных и дневных температур, однако путем открытия и закрытия форточек и дверей теплицы температуру можно изменять.
Если в огороде или в теплице слишком много солнца, устройте тень для растений. Для этой цели подойдет любая ткань от лутрасила до брезента. Растяните ее на опорах, чтобы укрыть растения в самый пик жары.
Поддерживайте корни прохладными — замульчируйте прикорневую зону и полейте.
Открытый грунт
А в открытый грунт садят сорта, которые нужно только подвязывать, подкармливать и поливать.
И, кстати, лайфхак: помидоры отпугивают комаров и мошек. Сейчас это особо актуально.