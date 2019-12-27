Как правильно встретить Новый год: «Меньше пить, чтобы меньше есть, чтобы пристегнуть ремни»

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, которые помогут встретить Новый год без вреда для здоровья — и своего, и окружающих.

Среди советов, например, мыть руки, умеренно пить алкоголь, контролировать количество съеденного, больше двигаться, сохранять сухость и пристегнуть ремни.

Прежде всего, гигиена рук — чаще мыть и не облизывать, особенно чужие. Это предотвратит многие кишечные инфекции. Также поможет снизить риск отравлений и пищевых инфекций правильное приготовление блюд и качественные продукты.

«Заранее продумайте праздничную программу, чтобы застолье не стало единственным мероприятием вечера, запланируйте конкурсы, розыгрыши, подвижные игры. Начните праздничный ужин с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени, которые не только насытят, но и поддержат комфортное самочувствие на протяжении вечера. Ограничьте размеры порций продуктов с высоким содержанием жира и соли, к которым относятся традиционные соленые закуски (колбасы, сыры, икра, соленая рыба)», — советуют в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также напоминают, что чувство жажды легко спутать с голодом. Поэтому необходимо пить достаточно жидкости: чистую воду, соки и морсы с небольшим количеством сахара, а лучше без него.

Пьяный водитель. Камень-на-Оби. izvestiy-kamen.ru. кадр из видео.

А вот алкоголя пить наоборот нужно меньше, чтобы после праздника не «раздуться как утопленник». Собственно, постарайтесь себя ограничить и в сигаретах.

«Пейте спиртное в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи <…> Откажитесь совсем или сократите употребление табака в любом виде. Если это невозможно, то оградите окружающих от воздействия табачного дыма», — говорится в рекомендациях.

Также необходимо больше двигаться, ведь праздники — это не только застолье, но и два, а то и три часа легко усвояемого времени на улице. Минимум физической активности поможет дольше оставаться в строю «огурчиком».

Если же потянуло куда-то съездить или просто покататься в поисках приключений, то за рулем должен быть только трезвый водитель. Даже глоток легкого вина или пива значительно снижает скорость реакции, напоминают в Роспотребнадзоре.

В автомобиле обязательно пристегните ремни. При поездках с детьми начинайте движение только после того, как пристегнули детей. Потом пристегните водителя, если сам он отказывается.

Много одежды на ребенке. Wachanga.com

В определенных случаях меньшее количество выпитого алкоголя поможет сохранить сухость. А вот для сохранения тепла нужно одеться по погоде. Поэтому не стоит идти на улицу в шортах, майке и шапке-ушанке, даже если они флисовые, а шапка — меховая и с кокардой.

«Выбирайте многослойность, несколько слоев легкой одежды более эффективно сохраняют тепло, по сравнению с одним теплым предметом верхней одежды. Защищайте руки, шею и голову, от холода и ветра, теплые перчатки, шапка и шарф всегда должны быть с вами», — подчеркнули в ведомстве.

Все эти рекомендации, как утверждается, помогут встретить праздники весело и безопасно, а также запомнить больше и помнить дольше Новый год-2020. С наступающим!