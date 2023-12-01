Как правильно встретить первый день зимы - приметы и традиции 1 декабря

В первый день зимы на Руси отмечают день Платона и Романа Зимоуказателей. Православная церковь чтит память святых мучеников Платона и Романа.

Традиции 1 декабря

Святых Романа и Платона неспроста прозвали зимоуказателями. 1 декабря по особым приметам определяли, какой будет зима. Самих святых просили о помощи пережить суровую зиму, а следующей осенью подарить хороший урожай.

Еще Романа и Платона просили улучшить благосостояние. Для этого совершали обряд - брали монетку самого крупного номинала и, держа ее в руках, говорили:

«Платон и Роман насыпьте мне денег полный карман».

После чего заговоренную монету на протяжении года носили с собой и не тратили.

Снег. Зима. Мороз. Михаил Хаустов

Что нельзя делать 1 декабря

Запрещено в этот день выбрасывать игрушки детей.

Нельзя жаловаться на свою судьбу или других людей - а то привлечете к себе неудачу.

В первый день зимы не рекомендуется работать или хотя бы не нагружать себя лишними заботами.

Запрещено отправляться в далекие путешествия или планировать дальние поездки.

Морозы. Снег. Зима. Михаил Хаустов

Приметы 1 декабря