Как принять участие в первой электронной переписи населения и зачем это нужно

Зачем участвовать в переписи населения?
Портал «Госулсуги» сообщает, что в 2020 году пройдет Всероссийская перепись населения. Ее итоги станут частью Всемирной переписи, то есть общей мировой статистики.
Эти цифры важны для развития городов, регионов и всего мира. Государство будет использовать статистику для разработки социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог.
Последняя Всероссийская перепись населения проводилась в 2010 году. Именно на основе ее данных разрабатывались все соцпроекты и программы последних лет. За прошедшее время данные изменились, их нужно обновить.
Зачем проводится пробная перепись?
Пробная перепись решает две задачи: проверка нагрузки на переписчиков и тестирование портала «Госуслуги» в качестве площадки для электронной переписи.
Пробная перепись оффлайн пройдет с 16 до 31 октября в 10 регионах. Алтайский край не входит в их число. Переписчики будут ходить по квартирам со специальными листами, задавать вопросы гражданам, заполнять анкету.
Перепись на портале «Госусулги» проводится впервые. Она позволит оценить, насколько удобно гражданам заполнять анкету через интернет.
В регионах, где будут работать переписчики, граждане смогут подтвердить прохождение переписи в электронном виде, предоставив им специальный код. Он формируется на «Госуслугах». Таких граждан опрашивать повторно не будут.
Как принять участие в переписи на «Госуслугах»?
Гражданину нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале. Как ее получить, смотрите здесь.
Вот ссылка на анкету на «Госуслугах». Одна анкета заполняется на всех, кто проживает в домохозяйстве (частный дом или квартира).
Заполнение занимает 10−20 минут в зависимости от уровня вашей компьютерной грамотности и скорости работы компьютера или мобильного устройства. Черновики переписных листов сохраняются в личном кабинете. Можно отвлечься от заполнения, а потом вернуться к нему и продолжить.
О чем спрашивают на пробной переписи?
В анкете вопросы самого общего характера. Возраст, семейное положение, образование, количество детей, национальная принадлежность, владение языками, место жительства, жилищные условия, благоустройство помещений, занятость, миграция и источники средств к существованию.
Органы статистики интересуются не данными конкретного человека, а общей картиной по населению. Не нужно предоставлять никаких персональных данных, документов и доказательств. Гражданин не обязан подтверждать информацию.
Каковы первые итоги электронной переписи?
Электронная перепись стартовала 1 октября. По данным на середину дня 4 октября, электронные переписные листы на себя и членов семей заполнили 154 тыс. пользователей портала «Госуслуги». То есть за три с половиной дня в ней приняли участие 433 тыс. человек.
40% участников онлайн-опроса получили услугу из дома, 30% - на работе, 16% - с мобильного устройства, например, находясь в пути в общественном транспорте, сообщили в Росстате.