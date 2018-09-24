Как создать учетную запись ИП/юрлица на портале «Госуслуги».

Учетная запись индивидуального предпринимателя или юрлица на портале «Госуслуги» дает доступ в «Личный кабинет» вашего предприятия. Через него вы сможете взаимодействовать с государственными органами через интернет:

Подробнее о том, как устроен «Личный кабинет» организации и ИП, читайте здесь.

Маршрут. Как создать учетную запись гражданина на портале «Госуслуги»

Прежде чем создавать «Личный кабинет» ИП/юрлица на портале «Госуслуги», руководитель должен зарегистрироваться на нем как гражданин и подтвердить свою учетную запись.

1. Регистрация упрощенной учетной записи. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» на главной странице портала «Госуслуги» (на синем фоне справа). Введите свои данные: фамилию, имя, мобильный телефон и адрес электронной почты. Кликните на кнопку регистрации, и вам придет SMS с кодом подтверждения.

2. Создание стандартной учетной записи. Вам стал доступен профиль пользователя. Заполните его — укажите СНИЛС, паспортные данные. Они пройдут проверку в ФМС России и Пенсионном фонде РФ. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней. Но, как правило, на практике проверка занимает не более часа. Уведомление о ее завершении придет вам на почту.

3. Подтверждение учетной записи. Учетную запись на портале «Госуслуги» можно подтвердить несколькими способами. Лично. Обратитесь с паспортом и СНИЛС в ближайший Центр обслуживания.

Обратитесь с паспортом и СНИЛС в ближайший Центр обслуживания. Онлайн. Сервис доступен для тех , кто пользуется интернет-банкингом Сбербанка , «Почта Банка» и «Тинькофф-банка».

Сервис доступен для тех кто пользуется интернет-банкингом Сбербанка «Почта Банка» и «Тинькофф-банка». Почтой. Закажите получение кода подтверждения по почте.

Маршрут. Как создать «Личный кабинет» ИП/юрлица на портале «Госуслуги»

«Личный кабинет» ИП может создать только сам индивидуальный предприниматель. Учетную запись юрлица имеет право создавать его руководитель или представитель предприятия, имеющий право действовать от его имени без доверенности.

Войдите на портал «Госуслуги» под своим логином и паролем.

Добавить ИП или юрлицо можно из «Личного кабинета» — в правом верхнем углу есть кнопка «Добавить организацию». Нажмите ее и в появившемся окне выберите правовую форму вашего бизнеса — ИП или юрлицо.

Второй путь добавления «Личного кабинета» — со специальных навигационных страниц для ИП и юрлиц. Находясь на главной странице портала, в правом верхнем углу выберите вкладку «Для юридических лиц» или «Для индивидуальных предпринимателей» в зависимости от правовой формы вашего бизнеса.

Листайте вниз до раздела «Личный кабинет ИП на портале"/"Кабинет юридического лица на портале». Нажмите кнопку «Внести данные об ИП"/"Создать организацию».

Если вы индивидуальный предприниматель, внесите в форму номер вашего ИНН и ОГРНИП. Система автоматически проверит их в Едином госреестре налогоплательщиков и в Едином госреестре ИП. После этого вам будет предоставлен доступ в «Личный кабинет».

Если вы создаете «Личный кабинет» юридического лица, то вам потребуется электронная подпись.

Присоедините к компьютеру носитель ключа электронной подписи, нажмите кнопку «Продолжить». Система запустит поиск сертификата электронной подписи, и данные об организации заполнятся автоматически, останется только ввести информацию о контактах.

После ее подтверждения вы сможете работать в «Личном кабинете» организации.

Получить квалифицированную электронную подпись можно в любом аккредитованном удостоверяющем центре. Сейчас в Алтайском крае действует пять аккредитованных удостоверяющих центров, где можно получить такую подпись. Полный перечень приведен на сайте Минкомсвязи (minsvyaz.ru).

Полезные лайфхаки

1. Как получить реквизиты организации в любое время и в любом месте? У портала «Госуслуги» есть мобильная версия, адаптированная для смартфонов и планшетов. Вы можете войти на портал в любом месте, где есть доступ к интернету, с помощью своего гаджета и посмотреть в «Личном кабинете» все данные предприятия, которые туда внесли. Реквизиты ИП или юрлица также можно посмотреть в мобильном приложении «Госуслуги Бизнес». Для этого зайдите в основное меню (его иконка в левом верхнем углу) и нажмите на название организации. 2. Как переключаться между профилями без повторного ввода пароля? Переключаться между профилями физлица, ИП и юрлица на «Госуслугах» можно без повторного ввода логина и пароля. Тип аккаунта переключается прямо на странице услуги, которую вы заказываете. Изменение типа аккаунта работает и в «Личном кабинете» — достаточно поменять вкладку «Персональный профиль» на вкладку с названием вашей организации, или наоборот.

Инфографика. Развитие электронных госуслуг в Алтайском крае

Иллюстрация: архив портала gosuslugi.ru

22-е место в России занимает Алтайский край по количеству заказанных гражданами федеральных госуслуг в электронной форме через портал «Госуслуги».

12-е место занимает Алтайский край по количеству региональных и муниципальных услуг, заказанных гражданами в электронной форме через портал «Госуслуги».

Источник: «Ростелеком». Данные получены на дату 27.08.2018.