Разбираемся в мобильном приложении «Госуслуги Бизнес».

Мобильное приложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц « Госуслуги Бизнес » появилось относительно недавно, в июне 2018 года. Поэтому по сравнению с сервисом для граждан там пока относительно немного функций.

Его в первую очередь удобно использовать для оперативного получения информации и уведомлений.

Что можно быстро узнать в приложении «Госуслуги Бизнес»

1. Реквизиты предприятия. Вы можете быстро в любое время посмотреть реквизиты вашего предприятия и контактные данные.

2. Информация о проверках. Узнайте, когда на предприятие придет плановая проверка, чем закончилась предыдущая проверка и какие были замечания, кто назначил внеплановую проверку.

3. Информация о штрафах ГИБДД. Числятся ли за транспортом компании штрафы ГИБДД и в каком размере.

4. Информация о судебной задолженности. Взыскиваются ли с предприятия какие-либо долги через суд и в каком размере.

5. Информация о взаимодействии с ведомствами. Как записаться на прием и обратиться в прокуратуру. Какой статус у отправленного заявления. Когда нужно прийти на прием в ведомство по записи.

6. Информация о работе с приложением. Какие запросы формировались в приложении за определенный период. На какие вопросы отвечала техподдержка и что именно.

Как устроено приложение «Госуслуги Бизнес»

У приложения «Госуслуги Бизнес» простой интерфейс, пользователь разберется в нем без особого труда. Чтобы войти в приложение, нужно иметь учетную запись индивидуального предпринимателя или юридического лица на портале «Госуслуги». Как ее создать, читайте здесь.

Скачайте приложение на свое мобильное устройство с Google Play и App Store и установите его. При первом входе оно попросит ввести реквизиты предприятия, проведет их проверку, а потом предложит придумать пароль из четырех цифр.

Дизайн сервиса выполнен в стилистике портала «Госуслуги», но в темных цветах: глубокий синий фон, ярко-синие кнопки, белый текст.

Основное меню «спрятано» за кнопкой с тремя черточками в левом верхнем углу. Если вы нажмете в меню на название своей организации, то увидите информацию о ней. Далее идут пункты «Уведомления», «Проверки», «Задолженности» с информацией о штрафах, задолженностях, контрольно-надзорной деятельности. Под чертой — справочная информация о приложении.

В верхнем меню на главной странице дублируется информация из ключевых блоков основного меню (штрафы, проверки, задолженности) — для быстрого доступа. Далее идет блок с двумя вкладками: уведомления и услуги. Из услуг для Барнаула пока доступен заказ только одной — «Уведомление о детективной и охранной деятельности».

В самом низу расположен блок с частыми вопросами. Чтобы обратиться в службу поддержки со своим вопросом, нажмите на значок наушников в правом верхнем углу экрана.

Как будет развиваться приложение «Госуслуги Бизнес»

В будущем функционал приложения расширится. Через него можно будет оплачивать задолженности, заказывать государственные услуги, записываться на прием в ведомства и так далее.

Пока что его удобно использовать именно как информационный сервис. Оно поможет вовремя оплачивать штрафы, узнавать о проверках, чтобы подготовиться к ним, получать другие уведомления от портала.

Полезные лайфхаки

1. Стоит ли устанавливать приложение «Госуслуги» для граждан? Да, это приложение будет полезно любому гражданину, в том числе и предпринимателю. Его функционал шире, чем у сервиса «Госуслуги Бизнес». Через него можно подавать заявления в ведомства, заказывать госуслуги, оплачивать штрафы и задолженности и так далее. 2. Есть ли способ удобно переключаться между приложениями для бизнеса и бизнес? У приложения «Госуслуги» для граждан и у сервиса «Госуслуги Бизнес» может быть общий четырехзначный пароль. Из приложения для предпринимателей легко перейти в приложение для граждан без повторного ввода пароля. Для этого на главной странице нажмите кнопку «Госуслуги для граждан. Перейти в приложение для граждан». Кроме этого, предприниматель может переключаться между вкладками своих организаций, если у него их несколько. Владельцы двух бизнесов и более оценят удобство этой функции. 3. Можно ли заказывать услуги с портала на смартфоне или планшете? Да, можно. У портала «Госуслуги» есть мобильная версия с адаптивной версткой, которой удобно пользоваться на экранах самых разных размеров. Просто зайдите на портал через браузер в вашем гаджете, авторизуйтесь на нем и используйте все возможности.

Как органы власти Алтайского края обходятся без бумаг при оказании госуслуг

С 1 июля 2012 года чиновники при оказании госуслуг не имеют права требовать от граждан справки, которые уже есть в распоряжении государственных органов. Для исполнения этого требования была запущена специальная информационная система — Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Через нее сотрудники одних ведомств получают информацию о гражданах от служащих других органов власти при предоставлении госуслуг. Они также могут запрашивать данные в бумажном виде, но это менее удобно, а главное — занимает гораздо больше времени. Количество бумажных запросов постоянно снижается.