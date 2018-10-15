Путеводитель. Как получить электронные госуслуги для бизнеса на портале

На портале «Госуслуги» для предпринимателей и юридических лиц доступны десятки электронных услуг.

Как получить электронные госуслуги для бизнеса на портале.

По уровню органа власти, который их предоставляет, они разделяются на федеральные, региональные и муниципальные. Также услуги делятся по тематикам (реклама, безопасность, имущество и так далее) и ведомствам, которые их предоставляют (Роспотребнадзор, МВД, ФМС и другие).

Чтобы заказывать государственные услуги на портале, нужно иметь учетную запись ИП или юрлица. Как ее создать, смотрите здесь.

Инфографика. Классификация услуг на портале. Иллюстрация: архив портала gosuslugi.ru

Маршрут. Как найти нужную услугу на портале «Госуслуги»

Найти необходимую услугу на портале и получить о ней всю необходимую информацию можно несколькими способами.

Сначала войдите на портал под своим логином и паролем и выберите учетную запись ИП или юрлица.

Популярные услуги на главной странице Перейдите на главную страницу портала «Госуслуги». Листайте вниз до пункта «Популярные услуги и сервисы». Здесь вы увидите список услуг , которые бизнесмены чаще всего заказывают на портале. Возможно , в их числе есть и ваша услуга.

В каталоге услуг В верхнем меню выберите пункт «Услуги». Это меню доступно с любой страницы портала. Вы оказались в каталоге услуг. Они разделены на две группы: категории услуг по тематике и по органам власти , которые их оказывают. Каждая группа вынесена в отдельную вкладку. Поиск услуги по теме: определите , к какой теме относится нужная вам услуга , и войдите в соответствующую категорию. Самые популярные услуги вы увидите в верхней части тематической страницы. Если нужной вам услуги там нет , то смотрите списки внизу. Поиск услуги по ведомству: если вы знаете , какое ведомство оказывает нужную вам услугу , то пройдите во вкладку «Органы власти» и кликните на его название. Откроется список услуг этого ведомства. Сначала будет перечень тех , которые предоставляются в электронном виде. Если вы увидели услугу , которую ищете , кликните на ее название и следуйте инструкции.

Через функцию поиска В верхнем меню выберите пункт «Услуги». Это меню доступно с любой страницы портала. Сверху вы увидите строку поиска. Если вы знаете полностью или частично название нужной вам услуги , введите его. Вы увидите множество ссылок по теме. Ищите среди них ссылку на страницу нужной вам услуги.

Через справочную службу Если вы никак не можете отыскать необходимую вам услугу на портале или у вас возникли вопросы по получению какой-то услуги, обратитесь в справочную службу. Почти на всех страницах портала активен чат. В правом нижнем углу экрана есть синяя кнопка «Задать вопрос». Если вы ее не видите на той странице, где находитесь, перейдите на главную или в пункт «Поддержка» верхнего меню. Кстати, в этом разделе собраны самые популярные вопросы от пользователей портала. Они сгруппированы по темам, категориям получателей (вам нужно выбрать «Индивидуальным предпринимателям» или «Юридическим лицам«). Возможно, ответ на ваш вопрос есть там.

Маршрут. Как заказать нужную услугу на портале «Госуслуги»

1 Войдите на портал под своим логином и паролем и выберите учетную запись ИП или юрлица.

2 Найдите нужную вам услугу и кликните на ее название.

3 Вы оказались на странице услуги. Здесь есть вся актуальная информация о том, как ее предоставляют: какое ведомство, в какие сроки, какие заявления надо заполнить и так далее.

4 Следуйте инструкции: создайте необходимые заявления в электронной форме и отправьте их.

5 Ждите исполнения услуги. Вам либо окажут ее целиком в электронной форме, либо пригласят на прием в ведомство в определенное время, либо обоснованно откажут в оказании услуги. Уведомления о статусе исполнения услуги будут приходить в ваш личный кабинет на портале.

6 Если у вас остались вопросы или замечания по оказанию услуги, вы можете обратиться в службу поддержки портала. Если вы считаете, что вам необоснованно отказали в оказании услуги, нарушили сроки ее предоставления, вы можете прямо с портала направить жалобу на действие (бездействие) органа власти либо его должностного лица, нажав на странице услуги кнопку «Подать жалобу».

Некоторые услуги пока работают на старой версии портала. Не стоит переживать, если вас перенаправляют на нее. У нее менее удобный интерфейс, но он вполне рабочий. Там можно заказывать услуги и получать их.

Полезный лайфхак

Как оплатить госпошлину со скидкой 30%? Заказывая государственные услуги на портале «Госуслуги», индивидуальные предприниматели могут оплачивать госпошлину со скидкой 30%. Она действует на разные категории услуг — федеральные, региональные, муниципальные. Например, пошлина за регистрацию физлица в качестве ИП составит 560 рублей, а не 800. За выдачу регистрационных знаков на транспортные средства — 1400 рублей, а не 2000. За разрешение на установку рекламной конструкции 3500 рублей вместо 5000. С 1 января 2019 года при регистрации ИП, юрлица или КФХ в электронной форме граждане будут полностью освобождены от уплаты госпошлин.

Инфографика. Самые востребованные услуги у бизнеса в Алтайском крае. Иллюстрация: архив портала gosuslugi.ru

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