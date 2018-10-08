Портал «Госуслуги» поможет тем, кто решил начать собственный бизнес. На нем есть подробные инструкции о том, как это сделать. Кроме того, документы на регистрацию предприятия можно подать в электронной форме прямо на портале , и это дает ряд преимуществ.

Вы заполните все бланки в удобное время и в комфортной для вас обстановке, будете избавлены от очередей. Граждане и индивидуальные предприниматели на портале «Госуслуги» могут оплатить госпошлину со скидкой 30%. Сегодня размер пошлины при открытии ИП составляет 800 рублей.*

С лета 2018 года выдача документов, подтверждающих государственную регистрацию ИП, юридического лица и крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляется только в электронном виде. Это закреплено в российском законодательстве (в силу вступил приказ Минфина, разработанный для исполнения федерального закона о регистрации бизнеса № 312-ФЗ от 30 октября 2017 года).

Подать заявление о создании юрлица или ИП гражданин по-прежнему может лично, по почте или через интернет, но документы о регистрации в бумажном виде Федеральная налоговая служба РФ выдавать больше не обязана. Их предоставят только тем, кто попросит об этом в письменном заявлении. Таким образом, государство почти полностью отказалось от бумаги при регистрации бизнеса.

К тому же с 1 января 2019 года граждане, которые подадут документы на создание ИП или юрлица в электронной форме, будут полностью освобождены от уплаты госпошлины за эту услугу.

Рассказываем, как открыть свое дело с помощью портала «Госуслуги» на примере регистрации ИП.

Маршрут. Как открыть ИП с помощью портала «Госуслуги»

Чтобы отправить документы на регистрацию ИП на портале «Госуслуги», вам потребуется квалифицированная электронная подпись. Ее можно получить в одном из удостоверяющих центров вашего города (список можно посмотреть здесь minsvyaz.ru). Стоимость подписи 2−3 тыс. рублей за год работы.

1 Войдите на портал «Госуслуги» под своим логином и паролем (как зарегистрироваться на портале читайте здесь).

2 На главной странице листайте вниз до раздела «Популярное на портале», выберите вкладку «Жизненные ситуации».

3 В меню найдите ситуацию «Как открыть свое дело». Выберите раздел «Индивидуальный предприниматель». В этом разделе содержится информация об особенностях ведения бизнеса в форме ИП, возможных системах налогообложения, государственных услугах, которые доступны предпринимателям на портале. Это поможет вам сориентироваться и найти ответы на вопросы, которые возникают при открытии своего дела.

4 В меню справа выберите пункт «Порядок регистрации ИП». Вы окажетесь на странице, где подробно по шагам описано, как зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

5 Если у вас есть квалифицированная электронная подпись, подайте заявление о регистрации ИП в ФНС прямо на портале «Госуслуги». Для этого нажмите кнопку «Подать заявление» на странице «Порядок регистрации ИП».

6 На странице услуги «Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» вы увидите всю информацию о порядке предоставления этой услуги: ответственном ведомстве, сроках, госпошлине и так далее.

7 Если у вас нет квалифицированной электронной подписи, то вы можете скачать бланк заявления на регистрацию ИП на портале «Госуслуги», заполнить его и прийти в Федеральную налоговую службу с готовым документом. Для скачивания заявления нажмите кнопку «Скачать заявление» на странице «Порядок регистрации ИП». Там же рядом есть ссылка на сервис для поиска налоговой инспекции, в которую вам нужно будет отдать заявление. Он работает на сайте Федеральной налоговой службы РФ.

8 Решение по заявлению выносится в течение трех рабочих дней. Теперь документы о регистрации ИП Федеральная налоговая служба в обязательном порядке предоставляет только в электронной форме. Бумажные версии выдаются по заявлению. Электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, придут на электронную почту ИП или юрлица, а также на электронный адрес, указанный заявителем при подаче документов. Бумажные версии выдадут или в МФЦ, или в налоговой инспекции — это зависит от того, куда вы подадите заявление о том, что хотите их получить.

9 Федеральная налоговая служба может и отказать в регистрации ИП. Основания для отказа изложены в № 129-ФЗ (п. 1 ст. 23). Среди них есть такие: документы были оформлены неправильно, они подписаны неуполномоченным лицом и другие.

10 Если вы начали предпринимательскую деятельность в сфере услуг или потребительского рынка, то, скорее всего, вам нужно уведомить об этом Роспотребнадзор (полный перечень видов деятельности, в отношении которых работает уведомительный порядок, смотрите здесь). Уведомление можно отправить с портала «Госуслуги». Вот ссылка на страницу этой услуги.

11 Некоторые виды лицензий предприниматели тоже могут заказать на портале «Госуслуги». Например, на частную охранную деятельность или на работу в такси. Чтобы найти эти услуги или уточнить, можно ли оформить лицензию на ваш вид деятельности через портал, воспользуйтесь функцией поиска. Чтобы увидеть строку поиска, перейдите на главную страницу. Также услуги по лицензированию можно посмотреть здесь.

12 Еще один важный шаг при открытии своего дела — регистрация контрольно-кассовой техники. Через портал «Госуслуги» ее зарегистрировать нельзя. Но на нем есть перечень документов, которые нужно предоставить в налоговую инспекцию. Он размещен на странице «Порядок регистрации ИП» в пункте 6.

Полезные лайфхаки

1. Как найти помещение для своего бизнеса с помощью портала «Госуслуги»? Ежегодно 1 ноября государство, как собственник помещений, утверждает список объектов для малого и среднего бизнеса, которые можно арендовать. Для поиска помещений воспользуйтесь услугой «Подбор информации о недвижимом имуществе» на портале «Госуслуги». Укажите в электронной форме тип объекта, место расположения и площадь. Подборка подходящих помещений придет в течение трех рабочих дней в «Личный кабинет» и на электронную почту. Чтобы получить услугу, вам нужна учетная запись юридического лица или индивидуального предпринимателя на портале «Госуслуги». Как ее создать, читайте здесь (ссылка на главу 3). 2. Есть ли в интернете ресурс , который поможет спланировать бизнес? Да, это поисковая система «Бизнес-навигатор МСП» (добавить ссылку). Войти в нее можно с помощью учетной записи на портале «Госуслуги». Навигатор поможет подобрать подходящее помещение, составить бизнес-план, найти банки и гарантийные организации, узнать о государственных льготах, рассчитать объем инвестиций, проанализировать спрос и конкуренцию, следить за госзакупками и так далее. Результаты поиска в системе выводятся на карту. Это дает возможность легко сравнить показатели бизнеса в одной сфере в разных городах или районах. 3. На сайте Федеральной налоговой службы РФ есть «Личный кабинет ИП». Стоит ли его заводить? Да, стоит. Некоторые функции «Личного кабинета» дублируются с порталом «Госуслуги». Однако там есть и специфические для налоговой службы сервисы. «Личный кабинет» на сайте ФНС поможет взаимодействовать с налоговыми органами через интернет: отправлять документы, совершать платежи, узнавать о задолженностях и так далее. Создать «Личный кабинет» смогут только те пользователи, у которых есть квалифицированная электронная подпись. В открытом доступе на сайте ФНС тоже есть много полезной информации для бизнесменов: о налоговой отчетности, проверках и так далее. Подборка для индивидуальных предпринимателей находится здесь — www.nalog.ru/rn22/ip

Инфографика. Иллюстрация: архив портала gosuslugi.ru

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