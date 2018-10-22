Altapress.ru и Алтайкомсвязь подготовили мультимедийный проект об электронных госуслугах для бизнеса «Управляй легко. Простой путеводитель по госуслугам для бизнеса» . Он поможет начать пользоваться порталом «Госуслуги» руководителям юрлиц и индивидуальным предпринимателям.

Электронные сервисы открывают множество возможностей, экономят время и упрощают жизнь. Это особенно актуально для предпринимателей, у которых каждая минута на счету. Если вы до сих пор не использовали портал «Госуслуги» для решения вопросов, связанных с ведением бизнеса, то, скорее всего, время начать уже пришло.

Инструменты портала дают массу преимуществ по сравнению с традиционными способами оформления документов и получения информации о бизнесе. Стоит один раз потратить время на то, чтобы разобраться, как он работает, чтобы потом постоянно получать несомненные выгоды.

Наш путеводитель поможет вам начать пользоваться порталом и получать госуслуги с легкостью. Выбирайте наиболее актуальную для вас задачу и начинайте читать с этого раздела.

1. Получить достоверную информацию о ведении бизнеса Портал «Госуслуги» создан государством. Поэтому там размещается только достоверная информация обо всех услугах, которые предоставляют органы власти разного уровня, в том числе для бизнеса. Если раньше, чтобы получить какую-то справку или лицензию, требовалась консультация специалиста того или иного ведомства, то сейчас подробные рекомендации на самые разные темы можно найти на «Госуслугах». Что важно: регистрация на портале для этого не требуется. Можно просто зайти на него и прочитать то, что нужно.

2. Понять , что дает «Личный кабинет» на портале «Личный кабинет» ИП и юрлица на портале «Госуслуги» упрощает процесс взаимодействия вашего предприятия с органами власти. Через него можно заказать государственные и муниципальные услуги, записаться на прием в ведомство, оплатить налоги и госпошлины, получить информацию о планируемых и текущих проверках контрольно-надзорных органов. В «Личный кабинет» также можно внести данные о предприятии, его сотрудниках и предоставить некоторым из них доступ к различным информационным системам.

3. Создать учетную запись ИП/юрлица на портале «Госуслуги» Учетная запись индивидуального предпринимателя или юрлица на портале «Госуслуги» дает доступ в «Личный кабинет» вашего предприятия. Через него вы сможете взаимодействовать с государственными органами через интернет: заказывать государственные и муниципальные услуги;

получать информацию о задолженностях и штрафах , оплачивать их;

оплачивать их; получать информацию о ведении бизнеса и так далее.

4. Разобраться в мобильном приложении «Госуслуги Бизнес» Мобильное приложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Госуслуги Бизнес» появилось относительно недавно, в июне 2018 года. Поэтому по сравнению с сервисом для граждан там пока относительно немного функций. Его в первую очередь удобно использовать для оперативного получения информации и уведомлений. У приложения «Госуслуги Бизнес» простой интерфейс, пользователь разберется в нем без особого труда.

5. Открыть свое дело с помощью портала «Госуслуги» Портал «Госуслуги» поможет тем, кто решил начать собственный бизнес. На нем есть подробные инструкции о том, как это сделать. Кроме того, документы на регистрацию предприятия можно подать в электронной форме прямо на портале, и это дает ряд преимуществ. Вы заполните все бланки в удобное время и в комфортной для вас обстановке, будете избавлены от очередей.

6. Получить электронные услуги для бизнеса на портале На портале «Госуслуги» для предпринимателей и юридических лиц доступны десятки электронных услуг. По уровню органа власти, который их предоставляет, они разделяются на федеральные, региональные и муниципальные. Также услуги делятся по тематикам (реклама, безопасность, имущество и так далее) и ведомствам, которые их предоставляют (Роспотребнадзор, МВД, ФМС и другие).

Как заказывать госуслуги на портале, читайте в нашей инструкции.