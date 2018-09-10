Как получить актуальную информацию о ведении бизнеса на портале «Госуслуги»

Электронные сервисы открывают множество возможностей, экономят время и упрощают жизнь. Это особенно актуально для предпринимателей, у которых каждая минута на счету. Если вы до сих пор не использовали портал госуслуг для решения вопросов, связанных с ведением бизнеса, то, скорее всего, время начать уже пришло.

Инструменты портала дают массу преимуществ по сравнению с традиционными способами оформления документов и получения информации о бизнесе. Стоит один раз потратить время на то, чтобы разобраться, как он работает, чтобы потом постоянно получать несомненные выгоды.

Наш путеводитель поможет вам начать пользоваться порталом и получать госуслуги с легкостью. Выбирайте наиболее актуальную для вас задачу и начинайте читать с этого раздела.

Получить достоверную информацию о ведении бизнеса

Портал госуслуг создан государством. Поэтому там размещается только достоверная информация обо всех услугах, которые предоставляют органы власти разного уровня, в том числе для бизнеса.

Если раньше, чтобы получить какую-то справку или лицензию, требовалась консультация специалиста того или иного ведомства, то сейчас подробные рекомендации на самые разные темы можно найти на «Госуслугах».

Что важно: регистрация на портале для этого не требуется. Можно просто зайти на него и прочитать то, что нужно.

Предпринимателям доступна информация обо всех основных моментах в работе, где происходит взаимодействие с госорганами. Среди них:

Открытие и закрытие ИП , юридического лица и крестьянско-фермерского хозяйства.

юридического лица и крестьянско-фермерского хозяйства. Сведения об основных системах налогообложения.

Правила ведения отчетности перед контрольно-надзорными органами.

Рекомендации по оформлению наемных сотрудников , учете стажа , отчетности перед социальными фондами.

учете стажа отчетности перед социальными фондами. Особенности правового статуса в зависимости от выбранной организационно-правовой формы предпринимательства.

Возможности господдержки бизнеса.

И это только часть полезной информации. Найти ее очень просто.

Структура портала интуитивно понятна даже не очень продвинутым пользователям интернета. На портале есть три основных раздела, созданных для предпринимателей.

Если вы уже действующий предприниматель или руководитель юрлица, то вам наиболее полезными будут специальные страницы для бизнесменов.

Тому, кто только собирается открыть свое дело, лучше заглянуть в раздел «Как открыть свое дело».

Если у вас есть конкретный вопрос, связанный с ведением бизнеса, вам нужно идти в раздел «Помощь и поддержка». Рассказываем, как попасть на все эти страницы с главной.

Маршрут. Где искать информацию для бизнеса на портале госуслуг

Специальные страницы для бизнесменов

На этих страницах вы узнаете, как зарегистрировать юрлицо или ИП, как создать личный кабинет организации на портале госуслуг, а также увидите перечень самых востребованных государственных и муниципальных услуг для бизнеса, большинство из которых можно получить здесь же в электронной форме.

1 Откройте главную страницу портала госуслуг на своем компьютере или мобильном устройстве.

2 В левом верхнем углу, рядом с изображением герба РФ, найдите кнопку «Для граждан» и кликните мышью на стрелочку рядом с ней.

3 В открывшемся меню выберите пункт «Для индивидуальных предпринимателей» или «Для юридических лиц», нажмите на него.

4 Вы оказались на странице, созданной специально для бизнесменов: руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Жизненная ситуация «Как открыть свое дело»

На портале госуслуг собрана информация для разных жизненных ситуаций, они размещаются в специальном разделе. В их числе есть подборка, созданная специально для начинающих предпринимателей. Она подскажет, как правильно реализовать вашу бизнес-идею, поможет выбрать форму ведения бизнеса, систему налогообложения, узнать о рисках теневого предпринимательства и так далее.

1 Откройте главную страницу портала госуслуг на своем компьютере или мобильном устройстве.

2 Листайте вниз до раздела «Популярное на портале».

3 В меню справа выберите «Жизненные ситуации».

4 В открывшемся меню нажмите на пункт «Как открыть свое дело».

5 Вы оказались в жизненной ситуации «Как открыть свое дело».

Раздел «Помощь и поддержка»

В этом разделе вы найдете ответы на самые частые вопросы, которые задают пользователи «Госуслуг» о работе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: как оформить те или иные документы, на какие виды деятельности нужно получать лицензии, а также советы по регистрации на портале.

1 Откройте главную страницу портала госуслуг на своем компьютере или мобильном устройстве.

2 В меню рядом с логотипом «Госуслуги» выберите пункт «Поддержка» (это меню доступно с любой страницы портала).

3 Открывшуюся страницу пролистайте вниз до раздела «Получатели услуг».

4 Выберите пункт «Индивидуальным предпринимателям» или «Юридическим лицам».

Вы оказались в разделе «Помощь и поддержка» для ИП или юрлиц.

Важно. Все эти три раздела связаны между собой. Из специальных страниц для предпринимателей, вы можете попасть в разделы «Как открыть свое дело» и «Помощь и поддержка». А из них вернуться на спецстраницы, воспользовавшись кнопками в верхнем меню.

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