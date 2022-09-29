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Жизнь

Как привлечь деньги на День Ефимии. Приметы и традиции 29 сентября

29 сентября на Руси отмечали День Ефимии или Птичью костку. Православная церковь вспоминает мученицу Евфимию Всехвальную. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Птицы.
Птицы.
СС0

Традиции Дня Ефимии

29 сентября считали, что гадание на костях птиц будет особенно правдивым. Например, чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Потому день и прозвали — Птичьей косткой.

Также праздник имеет второе название — Птичье голошение. С наступлением морозов птицы улетают на юг, а в небе раздается их громкий клич.

Также в этот день было принято ходить в баню. По поверьям, в этот день нужно смыть все болезни и хорошенько пропариться. Тогда человек не будет болеть весь год.

Что нельзя делать 29 сентября?

  • Нельзя идти в баню вчетвером и париться чужим веником — к ссорам и болезням.

  • Не стоит ловить и есть рыбу. А то можно навлечь плохие новости или узнать страшную тайну.

  • Плохой день для смены обстановки: переезда, перемены места жительства или работы.

  • Нельзя стричь ногти, делать маникюр и педикюр — к болезни.

  • Чтобы сохранить деньги, стоит воздержаться от необдуманных трат.

Приметы Птичьей костки

  • У девушек, родившихся в этот день, будет красивый звонкий голос.
  • Птицы летят против ветра — к приближающемуся урагану.
  • Слышен гром — зима будет бесснежной.
  • Под утро звезды мерцают — к смене погоды.
  • Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.
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