Как привлечь деньги на День Ефимии. Приметы и традиции 29 сентября

Традиции Дня Ефимии
29 сентября считали, что гадание на костях птиц будет особенно правдивым. Например, чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Потому день и прозвали — Птичьей косткой.
Также праздник имеет второе название — Птичье голошение. С наступлением морозов птицы улетают на юг, а в небе раздается их громкий клич.
Также в этот день было принято ходить в баню. По поверьям, в этот день нужно смыть все болезни и хорошенько пропариться. Тогда человек не будет болеть весь год.
Что нельзя делать 29 сентября?
- Нельзя идти в баню вчетвером и париться чужим веником — к ссорам и болезням.
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Не стоит ловить и есть рыбу. А то можно навлечь плохие новости или узнать страшную тайну.
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Плохой день для смены обстановки: переезда, перемены места жительства или работы.
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Нельзя стричь ногти, делать маникюр и педикюр — к болезни.
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Чтобы сохранить деньги, стоит воздержаться от необдуманных трат.
Приметы Птичьей костки
- У девушек, родившихся в этот день, будет красивый звонкий голос.
- Птицы летят против ветра — к приближающемуся урагану.
- Слышен гром — зима будет бесснежной.
- Под утро звезды мерцают — к смене погоды.
- Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.