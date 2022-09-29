Как привлечь деньги на День Ефимии. Приметы и традиции 29 сентября

29 сентября на Руси отмечали День Ефимии или Птичью костку. Православная церковь вспоминает мученицу Евфимию Всехвальную. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Дня Ефимии

29 сентября считали, что гадание на костях птиц будет особенно правдивым. Например, чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Потому день и прозвали — Птичьей косткой.

Также праздник имеет второе название — Птичье голошение. С наступлением морозов птицы улетают на юг, а в небе раздается их громкий клич.

Также в этот день было принято ходить в баню. По поверьям, в этот день нужно смыть все болезни и хорошенько пропариться. Тогда человек не будет болеть весь год.

Что нельзя делать 29 сентября?

Нельзя идти в баню вчетвером и париться чужим веником — к ссорам и болезням.

Не стоит ловить и есть рыбу. А то можно навлечь плохие новости или узнать страшную тайну.

Плохой день для смены обстановки: переезда, перемены места жительства или работы.

Нельзя стричь ногти, делать маникюр и педикюр — к болезни.

Чтобы сохранить деньги, стоит воздержаться от необдуманных трат.

Приметы Птичьей костки