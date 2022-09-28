Что нельзя делать на Никиту Гусятника. Приметы и традиции 28 сентября

Традиции Никиты Гусятника
В день Никиты Гусятника православные молятся святому Никите о здоровье домашней птицы, а также о здоровье для младенцев и маленьких детей.
Также 28 сентября начинался забой гусей. Их дикие родственники улетали на юг и становились добычей охотников. Потому в народе день и прозвали «Гусятником». Традиционным блюдом становился печеный гусь.
Существовало необычное поверье, что в этот день нужно задобрить водяного. Мужчины брали самую упитанную птицу и выбрасывали ее тушку в ближайший водоем, в качестве подарка хозяину рек.
Что нельзя делать 28 сентября
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Не рекомендуется проводить день в одиночестве. Иначе оно станет частью вашей жизни.
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Нельзя долгое время проводить рядом с водоемами и сидеть на берегу реки. А то водяной утащит.
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Девушкам нельзя любоваться на улетающих в южные края гусей. Иначе суженый так же упорхнет и вернется только следующей весной.
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Нельзя хвалиться своими удачами и победами — можно все потерять.
Приметы Гусятника
- Гуси, летящие на юг — к холодам.
- В озере утки ныряют в воду — будет дождь.
- Если весь день стоит теплая погода, то на следующий, наоборот, будут дожди.
- Птицы прячут клюв под крыло — к скорой зиме.
- Сны в этот день предсказывают будущее.
- Ребенок, родившейся в праздник, будет храбрым и уверенным в себе.