Что нельзя делать на Никиту Гусятника. Приметы и традиции 28 сентября

В народном календаре 28 сентября посвящено Никите Гусятнику. В этот день православная церковь вспоминает святого великомученика Никиту Готфского, который жил в четвертом веке на берегах Дуная. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Никиты Гусятника

В день Никиты Гусятника православные молятся святому Никите о здоровье домашней птицы, а также о здоровье для младенцев и маленьких детей.

Также 28 сентября начинался забой гусей. Их дикие родственники улетали на юг и становились добычей охотников. Потому в народе день и прозвали «Гусятником». Традиционным блюдом становился печеный гусь.

Существовало необычное поверье, что в этот день нужно задобрить водяного. Мужчины брали самую упитанную птицу и выбрасывали ее тушку в ближайший водоем, в качестве подарка хозяину рек.

Что нельзя делать 28 сентября

Не рекомендуется проводить день в одиночестве. Иначе оно станет частью вашей жизни.

Нельзя долгое время проводить рядом с водоемами и сидеть на берегу реки. А то водяной утащит.

Девушкам нельзя любоваться на улетающих в южные края гусей. Иначе суженый так же упорхнет и вернется только следующей весной.

Нельзя хвалиться своими удачами и победами — можно все потерять.

Приметы Гусятника