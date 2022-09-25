Удачная охота на Артамона Змеевика. Традиции и приметы 25 сентября

25 сентября в народном календаре принадлежит Артамону Змеевику. Православная церковь вспоминает священномученика Автонома (Артамона), который обратил в веру многих людей. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Дня Артамона Змеевика

В этот день нередко замечали нашествие змей, которые стремились на спячку в леса. Потому люди старались не ходить без причины в леса и поля, чтобы не быть укушенными.

Однако охотники, наоборот, туда стремились. Ведь День Артамона Змеевика считался удачным для охоты. Они верили, что если добыть хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях.

Если же змею все-таки встречали, то ее угощали молоком и мясом. Удача будет сопровождать того, у кого пресмыкающееся приняло угощение.

Что нельзя делать 25 сентября

Запрещено убивать попавшихся на пути змей. Иначе можно накликать больше беды.

Нельзя в этот день делиться хлебом , а то можно навлечь голод.

а то можно навлечь голод. Удержитесь от сквернословия , а то покарают высшие силы.

Приметы Артамонова дня