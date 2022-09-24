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Жизнь

Веселимся от души на Федорины вечерки. Приметы и традиции 24 сентября

24 сентября проводили Федорины вечерки или Федорины посиделки. Православные вспоминали святую Феодору Александрийскую. Altapress.ru рассказывает приметы, запреты и традиции этого дня.

Капуста, овощи, продукты.
Капуста, овощи, продукты.
СС0

Традиции Федориных вечерок

В этот день завершался сбор урожая и начинались заготовки на зиму. Особенно много собирали 24 сентября капусты. Традиционными блюдами стола становились щи, голубцы, пироги с капустой.

По вечерам женщины собирались вместе и рубили, квасили капусту. А чтобы было не скучно, пели, болтали и делились советами. Потому этот день и прозвали вечерками или посиделками.

Что нельзя делать 24 сентября

  • На Федору не стоит мыть голову, иначе будет сопутствовать неудача.
  • Не стоит краситься, особенно подводить губы. Это может привести к болезни.
  • Нужно аккуратнее обращаться с посудой. Если ее разбить, то начнутся мелкие неприятности, ссоры с домочадцами.
  • На дороге ничего поднимать нельзя — могут порчу навести.
  • Запрещено сплетничать и распускать слухи.

Приметы Федориных посиделок

  • Если пчелы летают во второй раз, то осень будет теплая и продолжительная.
  • Сильные восходы озимых — к хорошему урожаю в следующем году.
  • Чтобы в будущем вам сопутствовал успех, в этот день нужно надеть одежду золотого цвета.
  • Если на Федорины вечерки в лесу много грибов — это к снежной зиме.
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