Веселимся от души на Федорины вечерки. Приметы и традиции 24 сентября

Традиции Федориных вечерок

В этот день завершался сбор урожая и начинались заготовки на зиму. Особенно много собирали 24 сентября капусты. Традиционными блюдами стола становились щи, голубцы, пироги с капустой.

По вечерам женщины собирались вместе и рубили, квасили капусту. А чтобы было не скучно, пели, болтали и делились советами. Потому этот день и прозвали вечерками или посиделками.

Что нельзя делать 24 сентября

На Федору не стоит мыть голову , иначе будет сопутствовать неудача.

иначе будет сопутствовать неудача. Не стоит краситься , особенно подводить губы. Это может привести к болезни.

особенно подводить губы. Это может привести к болезни. Нужно аккуратнее обращаться с посудой. Если ее разбить , то начнутся мелкие неприятности , ссоры с домочадцами.

то начнутся мелкие неприятности ссоры с домочадцами. На дороге ничего поднимать нельзя — могут порчу навести.

Запрещено сплетничать и распускать слухи.

Приметы Федориных посиделок