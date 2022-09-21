Чего стоит остерегаться в Рождество Пресвятой Богородицы. Приметы и традиции 21 сентября

В русско-православном календаре 21 сентября отмечали Рождество Пресвятой Богородицы. Altapress.ru рассказывает, на что стоит обратить внимание в этот день и чего стоит остерегаться.

Традиции Рождества Пресвятой Богородицы

Этот день был особенно важен для православных. В храмах проходили торжественные службы, на которых старались быть все верующие.

Женщины, мечтающие о детях, молили об этом Пресвятую Богородицу, и украшали икону калиной и поздними цветами. Считалось, что в этот день желание обязательно сбудется.

Обращались к Богородице за семейный счастьем, достатке, здоровье в семье. Женские молитвы считались сильнее мужских.

Что нельзя делать 21 сентября

Тяжелый физический труд , а также уборка в доме считались грехом.

а также уборка в доме считались грехом. Запрещается надевать старую , неяркую одежду.

неяркую одежду. Не стоит ругаться с людьми и тем более ссориться с близкими. Иначе можно накликать беду.

Нельзя проходить мимо неимущих — им нужно обязательно подать милостыню.

Приметы Рождества