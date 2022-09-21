Чего стоит остерегаться в Рождество Пресвятой Богородицы. Приметы и традиции 21 сентября

Традиции Рождества Пресвятой Богородицы
Этот день был особенно важен для православных. В храмах проходили торжественные службы, на которых старались быть все верующие.
Женщины, мечтающие о детях, молили об этом Пресвятую Богородицу, и украшали икону калиной и поздними цветами. Считалось, что в этот день желание обязательно сбудется.
Обращались к Богородице за семейный счастьем, достатке, здоровье в семье. Женские молитвы считались сильнее мужских.
Что нельзя делать 21 сентября
- Тяжелый физический труд, а также уборка в доме считались грехом.
- Запрещается надевать старую, неяркую одежду.
- Не стоит ругаться с людьми и тем более ссориться с близкими. Иначе можно накликать беду.
- Нельзя проходить мимо неимущих — им нужно обязательно подать милостыню.
Приметы Рождества
- Зайцы начали рыть норы — скоро похолодает.
- Праздник нужно отметить в кругу близких, иначе человек будет обречен на одиночество.
- Ребенок, рожденный в праздник, будет трудолюбивым.
- Приснившийся родственник постарается предостеречь от опасности.
- Сильный ветер — зимой будет мало снега.