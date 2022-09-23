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Жизнь

На что стоит обратить внимание на Павла и Петра Рябинниковых. Приметы и традиции 23 сентября

День Павла и Петра Рябинниковых отмечали 23 сентября. В этот день собирали рябину, которая после первых заморозков становилась сладкой. А также почитали память епископов Петра и Павла, пострадавших за христианскую веру. Altapress.ru рассказывает про приметы, запреты и традиции 23 сентября.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Традиции Дня Павла и Петра Рябинниковых

В этот день отмечали именины рябины. Ее собирали и заготавливали на зиму. Из нее готовили компоты, целебные квасы, настойки.

Также предки верили, что рябина обладает магической силой. На Руси приговаривали:

«Если кого-то нечисть мучает, к груди поступает, душит, сна не дает, нужно взять ветку рябины и очертить ею круг вокруг себя. Тогда нечистая сила сгниет и человек освободится».

В качестве оберега рябиновыми гроздями украшали окна, а ягоды, принесенные с мороза, помогали избавиться от головной боли.

Что нельзя делать 23 сентября

  • Не срывайте всю рябину на дереве — оставьте ее для птиц и животных. Нарушив этот запрет, можно навлечь на себя несчастья.

  • Нельзя скупиться и жадничать, иначе можно потерять все, что дорого.

  • Запрещено устраивать беспорядок — из-за него все дела пойдут наперекосяк. Лучше провести в доме генеральную уборку.

Приметы Именин рябины

  • Хороший урожай рябины — к морозной зиме.
  • Рябина, сорванная в этот день, защитит от нечистой силы и простуды.
  • Веточка рябины на столе — к счастью в доме.
  • Дела, начатые сегодня, благополучно завершатся.
  • В этот день особенно обостряется интуиция, к которой нужно прислушиваться.
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