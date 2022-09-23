На что стоит обратить внимание на Павла и Петра Рябинниковых. Приметы и традиции 23 сентября

Традиции Дня Павла и Петра Рябинниковых
В этот день отмечали именины рябины. Ее собирали и заготавливали на зиму. Из нее готовили компоты, целебные квасы, настойки.
Также предки верили, что рябина обладает магической силой. На Руси приговаривали:
«Если кого-то нечисть мучает, к груди поступает, душит, сна не дает, нужно взять ветку рябины и очертить ею круг вокруг себя. Тогда нечистая сила сгниет и человек освободится».
В качестве оберега рябиновыми гроздями украшали окна, а ягоды, принесенные с мороза, помогали избавиться от головной боли.
Что нельзя делать 23 сентября
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Не срывайте всю рябину на дереве — оставьте ее для птиц и животных. Нарушив этот запрет, можно навлечь на себя несчастья.
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Нельзя скупиться и жадничать, иначе можно потерять все, что дорого.
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Запрещено устраивать беспорядок — из-за него все дела пойдут наперекосяк. Лучше провести в доме генеральную уборку.
Приметы Именин рябины
- Хороший урожай рябины — к морозной зиме.
- Рябина, сорванная в этот день, защитит от нечистой силы и простуды.
- Веточка рябины на столе — к счастью в доме.
- Дела, начатые сегодня, благополучно завершатся.
- В этот день особенно обостряется интуиция, к которой нужно прислушиваться.