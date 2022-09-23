На что стоит обратить внимание на Павла и Петра Рябинниковых. Приметы и традиции 23 сентября

День Павла и Петра Рябинниковых отмечали 23 сентября. В этот день собирали рябину, которая после первых заморозков становилась сладкой. А также почитали память епископов Петра и Павла, пострадавших за христианскую веру. Altapress.ru рассказывает про приметы, запреты и традиции 23 сентября.

Традиции Дня Павла и Петра Рябинниковых

В этот день отмечали именины рябины. Ее собирали и заготавливали на зиму. Из нее готовили компоты, целебные квасы, настойки.

Также предки верили, что рябина обладает магической силой. На Руси приговаривали:

«Если кого-то нечисть мучает, к груди поступает, душит, сна не дает, нужно взять ветку рябины и очертить ею круг вокруг себя. Тогда нечистая сила сгниет и человек освободится».

В качестве оберега рябиновыми гроздями украшали окна, а ягоды, принесенные с мороза, помогали избавиться от головной боли.

Что нельзя делать 23 сентября

Не срывайте всю рябину на дереве — оставьте ее для птиц и животных. Нарушив этот запрет, можно навлечь на себя несчастья.

Нельзя скупиться и жадничать, иначе можно потерять все, что дорого.

Запрещено устраивать беспорядок — из-за него все дела пойдут наперекосяк. Лучше провести в доме генеральную уборку.

Приметы Именин рябины