От чего стоит отказаться на Воздвижение. Приметы и традиции 27 сентября

27 сентября отмечено в православном календаре как Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Согласно повериям, в этот день был обретен крест, на котором распяли Христа. Altapress.ru рассказывает приметы, запреты и традиции этого дня.

Традиции на Воздвижение

В этот день верующие люди идут в церковь и молятся Господу. Накануне двунадесятого праздника проходит всенощное бдение. А также— строгий пост. В день Воздвижения принято облачаться в фиолетовые одежды.

После Воздвижения в течение двух недель в деревнях проводили праздники. Девушки наряжались и ходили к соседям, а мужчины выбирали невест. Потом обычно на Покров, 14 октября, играли свадьбы.

Считалось хорошей приметой подарить крестик в этот день ребёнку.

Что нельзя делать 27 сентября

Нельзя венчаться на Воздвижение.

Стоит отложить начинание новых дел. Иначе они все обречены на провал.

В этот день лучше не ссориться с близкими , не ругаться и не кричать.

не ругаться и не кричать. Женщины старались отложить рукоделие и не занимались домашней работой.

Приметы Воздвижения Креста Господня