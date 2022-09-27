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Жизнь

От чего стоит отказаться на Воздвижение. Приметы и традиции 27 сентября

27 сентября отмечено в православном календаре как Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Согласно повериям, в этот день был обретен крест, на котором распяли Христа. Altapress.ru рассказывает приметы, запреты и традиции этого дня.

Библия. Крест. Христианство
Библия. Крест. Христианство
СС0

Традиции на Воздвижение

В этот день верующие люди идут в церковь и молятся Господу. Накануне двунадесятого праздника проходит всенощное бдение. А также— строгий пост. В день Воздвижения принято облачаться в фиолетовые одежды.

После Воздвижения в течение двух недель в деревнях проводили праздники. Девушки наряжались и ходили к соседям, а мужчины выбирали невест. Потом обычно на Покров, 14 октября, играли свадьбы.

Считалось хорошей приметой подарить крестик в этот день ребёнку.

Что нельзя делать 27 сентября

  • Нельзя венчаться на Воздвижение.
  • Стоит отложить начинание новых дел. Иначе они все обречены на провал.
  • В этот день лучше не ссориться с близкими, не ругаться и не кричать.
  • Женщины старались отложить рукоделие и не занимались домашней работой.

Приметы Воздвижения Креста Господня

  • Безоблачная погода сулит позднюю зиму.
  • Резкое похолодание — к ранней весне.
  • Северный ветер — к теплому лету в будущем году.
  • Много стай перелетных птиц — зима будет морозной.
  • Если подряд несколько дней дует западный ветер, то погода в ближайшие дни будет плохой.
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