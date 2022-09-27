От чего стоит отказаться на Воздвижение. Приметы и традиции 27 сентября

Традиции на Воздвижение
В этот день верующие люди идут в церковь и молятся Господу. Накануне двунадесятого праздника проходит всенощное бдение. А также— строгий пост. В день Воздвижения принято облачаться в фиолетовые одежды.
После Воздвижения в течение двух недель в деревнях проводили праздники. Девушки наряжались и ходили к соседям, а мужчины выбирали невест. Потом обычно на Покров, 14 октября, играли свадьбы.
Считалось хорошей приметой подарить крестик в этот день ребёнку.
Что нельзя делать 27 сентября
- Нельзя венчаться на Воздвижение.
- Стоит отложить начинание новых дел. Иначе они все обречены на провал.
- В этот день лучше не ссориться с близкими, не ругаться и не кричать.
- Женщины старались отложить рукоделие и не занимались домашней работой.
Приметы Воздвижения Креста Господня
- Безоблачная погода сулит позднюю зиму.
- Резкое похолодание — к ранней весне.
- Северный ветер — к теплому лету в будущем году.
- Много стай перелетных птиц — зима будет морозной.
- Если подряд несколько дней дует западный ветер, то погода в ближайшие дни будет плохой.