Как привлечь удачу — приметы и традиции на Матвеев день

Традиции Матвеева дня
Стоит прислушиваться к словам родственников, советам или поучительным историям. В их словах вы можете найти решения своих проблем и задач, которые перед вами стоят. Советы от близких в этот день — верные.
В Матвеев день обостряется интуиция. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, не игнорируйте позывы своего сердца и подсказки, которые идут изнутри. В частности, интуиция может подсказать вам верное суждение о человеке — является ли он вам другом или обманывает, честные у него намерения или перед вами обманщик и мошенник.
Сон в ночь на 29 ноября может являться предупреждением от высших сил о грядущих опасностях и препятствиях, к которым необходимо заранее подготовиться.
Что нельзя делать 29 ноября
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Носить красные вещи — к разочарованию в любви;
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Долго смотреть в зеркало — к любовной неудаче;
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Разговаривать с кем-то через порог — к ссоре с этим человеком;
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Свистеть в доме — к нашествию тараканов и пылевых клещей;
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Покупать вещи, особенно одежду — к ссорам в доме и беспорядку;
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Сидеть на столе — плохая примета, к несчастью.
Народные приметы на 29 ноября 2022 года
- Ясный день без облаков — к скорому похолоданию.
- Облака плывут низко — к морозу.
- Морозный день — к холодной зиме.
- Теплый день — зима будет сырой, с частыми оттепелями.
- Бледная луна — к ненастной погоде.
- Сильный ветер — вьюги и метели будут до 19 декабря.
- Снег выпал — не растает до весны.
- Осёл громко кричит — к ветреной погоде.