Как привлечь удачу — приметы и традиции на Матвеев день

29 ноября 2022 года проходит народный праздник Матвеев день и церковный день памяти апостола Матфея. Левий Матфей — один из 12-ти апостолов, евангелист. Считается, что Матфей является автором первого канонического Евангелия (Евангелие от Матфея).

Традиции Матвеева дня

Стоит прислушиваться к словам родственников, советам или поучительным историям. В их словах вы можете найти решения своих проблем и задач, которые перед вами стоят. Советы от близких в этот день — верные.

В Матвеев день обостряется интуиция. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, не игнорируйте позывы своего сердца и подсказки, которые идут изнутри. В частности, интуиция может подсказать вам верное суждение о человеке — является ли он вам другом или обманывает, честные у него намерения или перед вами обманщик и мошенник.

Сон в ночь на 29 ноября может являться предупреждением от высших сил о грядущих опасностях и препятствиях, к которым необходимо заранее подготовиться.

Свечи. Молитва. СС0

Что нельзя делать 29 ноября

Носить красные вещи — к разочарованию в любви;

Долго смотреть в зеркало — к любовной неудаче;

Разговаривать с кем-то через порог — к ссоре с этим человеком;

Свистеть в доме — к нашествию тараканов и пылевых клещей;

Покупать вещи, особенно одежду — к ссорам в доме и беспорядку;

Сидеть на столе — плохая примета, к несчастью.

Молитва. Свечи. Церковь СС0

Народные приметы на 29 ноября 2022 года