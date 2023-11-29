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Жизнь

Как привлечь удачу — приметы и традиции на Матвеев день

29 ноября 2022 года проходит народный праздник Матвеев день и церковный день памяти апостола Матфея. Левий Матфей — один из 12-ти апостолов, евангелист. Считается, что Матфей является автором первого канонического Евангелия (Евангелие от Матфея).

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Традиции Матвеева дня

Стоит прислушиваться к словам родственников, советам или поучительным историям. В их словах вы можете найти решения своих проблем и задач, которые перед вами стоят. Советы от близких в этот день — верные.

В Матвеев день обостряется интуиция. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, не игнорируйте позывы своего сердца и подсказки, которые идут изнутри. В частности, интуиция может подсказать вам верное суждение о человеке — является ли он вам другом или обманывает, честные у него намерения или перед вами обманщик и мошенник.

Сон в ночь на 29 ноября может являться предупреждением от высших сил о грядущих опасностях и препятствиях, к которым необходимо заранее подготовиться.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Что нельзя делать 29 ноября

  • Носить красные вещи — к разочарованию в любви;

  • Долго смотреть в зеркало — к любовной неудаче;

  • Разговаривать с кем-то через порог — к ссоре с этим человеком;

  • Свистеть в доме — к нашествию тараканов и пылевых клещей;

  • Покупать вещи, особенно одежду — к ссорам в доме и беспорядку;

  • Сидеть на столе — плохая примета, к несчастью.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Народные приметы на 29 ноября 2022 года

  • Ясный день без облаков — к скорому похолоданию.
  • Облака плывут низко — к морозу.
  • Морозный день — к холодной зиме.
  • Теплый день — зима будет сырой, с частыми оттепелями.
  • Бледная луна — к ненастной погоде.
  • Сильный ветер — вьюги и метели будут до 19 декабря.
  • Снег выпал — не растает до весны.
  • Осёл громко кричит — к ветреной погоде.
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