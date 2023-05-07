7 мая
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Жизнь

Как пробуждается природа после зимнего сна, показали в алтайском заповеднике

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника поделились видеозаписью Александра Лотова в социальных сетях.

Телецкое озеро почти сбросило ледяные оковы.
Телецкое озеро почти сбросило ледяные оковы.
Роман Воробьев, Татьяна Клименко

На Телецком озере уже совсем не видно льда, а песни птиц можно услышать все чаще. Природа в заповеднике наконец-то почувствовала настоящую весну.

Напомним, что пару дней назад научный сотрудник Алтайского биосферного заповедника Марьяна Лукашева подвела итоги наблюдений за природой в апреле 2023 года.

По ее словам, весна в этом году оказалась намного холоднее многолетних норм. Погодные качели испытали на себе все обитатели заповедника.

Несмотря на все капризы весны, природа продолжает активно готовиться к лету.

Ранее барнаульцы вышли гулять и сфотографировали цветущий город.

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