Как пробуждается природа после зимнего сна, показали в алтайском заповеднике

На Телецком озере уже совсем не видно льда, а песни птиц можно услышать все чаще. Природа в заповеднике наконец-то почувствовала настоящую весну.
Напомним, что пару дней назад научный сотрудник Алтайского биосферного заповедника Марьяна Лукашева подвела итоги наблюдений за природой в апреле 2023 года.
По ее словам, весна в этом году оказалась намного холоднее многолетних норм. Погодные качели испытали на себе все обитатели заповедника.
Несмотря на все капризы весны, природа продолжает активно готовиться к лету.
Ранее барнаульцы вышли гулять и сфотографировали цветущий город.