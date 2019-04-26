Как прошел Чистый четверг в Барнауле: фоторепортаж

У православных идет Страстная седмица . Так в православной церкви называется неделя перед Пасхой. Чистый четверг — один из самых важных дней этого периода. Корреспондент altapress.ru посетил церковную службу и понаблюдал, как верующие барнаульцы готовятся к Пасхе.

Чистый четверг по-другому называют Великий четверг. В этот день верующие вспоминают о Тайной Вечери, во время которой Иисус Христос установил главное церковное таинство — Причастие.

Кроме того, он омыл ноги ученикам и этим показал пример заботливого отношения к ближним. Поэтому в Великий четверг на богослужении проводится специальный чин: архиерей омывает ноги 12 священникам или монахам.

По церковным правилам, на Страстной неделе желательно посетить все церковные службы. Но поскольку мало у кого это получается, желательно не пропустить службы Великого четверга, Страстной пятницы и Великой субботы.

На Страстной неделе верующие, которым позволяет здоровье, строго постятся.