Как прошел Чистый четверг в Барнауле: фоторепортаж

Чистый четверг по-другому называют Великий четверг. В этот день верующие вспоминают о Тайной Вечери, во время которой Иисус Христос установил главное церковное таинство — Причастие.
Кроме того, он омыл ноги ученикам и этим показал пример заботливого отношения к ближним. Поэтому в Великий четверг на богослужении проводится специальный чин: архиерей омывает ноги 12 священникам или монахам.
По церковным правилам, на Страстной неделе желательно посетить все церковные службы. Но поскольку мало у кого это получается, желательно не пропустить службы Великого четверга, Страстной пятницы и Великой субботы.
На Страстной неделе верующие, которым позволяет здоровье, строго постятся.