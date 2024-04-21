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Жизнь

Как прошла библионочь на балу в алтайской "шишковке". Фото

Завершилась Всероссийская акция «Библионочь-2024».

Библионочь в "шишковке".
Библионочь в "шишковке".
Анна Дедова, altairegion22.ru

В этом году в регионе к ней присоединились 606 библиотек. Библионочь посятили посвящено Году семьи и юбилеям Александра Пушкина и Василия Шукшина, говорится в сообщении пресс-службы правительства Алтайского края.

Так, в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени Вячеслава Шишкова ее участниками стали более 600 человек.

Работали 36 площадок.

С краеведами погружались в недра каталогов и палитру петроглифов, в отделе редких книг лихо отгадывали многочисленные шарады и открывали секреты Скупого рыцаря.

Посетители ощутили красоту балов Пушкинской поры и современного Средневековья

Ранее рассказывалось, как "шишковка" конкурирует с торговыми центрами и кинотеатрами за внимание барнаульцев. Одно из самых массовых мероприятий — это "Библионочь". Оно как раз и создано для того, чтобы широкому кругу людей показать возможности библиотеки, привлечь их. Как правило, когда горожане приходят и видят что-то для себя интересное, они потом возвращаются.

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