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Жизнь

Как провести Родительскую субботу. Приметы и традиции 13 апреля

В 2024 году Родительская суббота выпала на 13 апреля. Это день поминовения усопших, в который принято посещать кладбища, молиться за умерших и раздавать милостыню.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Какие есть приметы Родительской субботы

  • Согласно приметам, в родительскую субботу нужно посетить кладбище и привести в порядок могилы родных и близких.

  • В родительскую субботу принято подавать поминальную пищу бедным, чтобы они помолились за умерших.

  • В родительскую субботу принято устраивать скромный обед или ужин в кругу семьи и вспомнить об умерших родственниках.

  • В родительскую субботу можно посетить церковь, поставить свечи за упокой и заказать панихиду.
Церковь.
Церковь.
freepik.com/Freepik

Что нельзя делать в Родительскую субботу

  • В этот день не рекомендуется устраивать громкие застолья и употреблять большое количество алкоголя.

  • Считается, что в родительскую субботу не следует ссориться, конфликтовать и отказывать в помощи.

  • В этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

  • Считается, что в родительскую субботу не следует стирать, шить и заниматься рукоделием.

  • В родительскую субботу нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.

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