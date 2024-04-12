Дни особого поминовения усопших в православном календаре называются родительскими субботами. На какие даты они приходятся в 2024 году, расскажет altapress.ru .

Родительские субботы — 2024

6, 13 апреля (2-я, 3-я и 4-я Седмицы Великого поста),

9 мая (День поминовения усопших воинов),

14 мая (Радоница),

22 июня (Троицкая родительская суббота),

11 сентября (День поминовения православных воинов),

2 ноября (Дмитриевская родительская суббота).

Чтить память усопших родных и близких православным нужно во все субботние дни. Но родительские субботы занимают среди них особое место — часть из этих дней связана с важными христианскими праздниками, такими как Пасха и Великий Пост.

Верующие посещают храмы, молятся за усопших, ставят за них свечи и приезжают на кладбище, чтобы привести в порядок могилы.

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