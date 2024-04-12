12 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Родительские субботы — 2024. Когда пройдут поминальные дни

Дни особого поминовения усопших в православном календаре называются родительскими субботами. На какие даты они приходятся в 2024 году, расскажет altapress.ru.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Родительские субботы — 2024

  • 6, 13 апреля (2-я, 3-я и 4-я Седмицы Великого поста),
  • 9 мая (День поминовения усопших воинов),
  • 14 мая (Радоница),
  • 22 июня (Троицкая родительская суббота),
  • 11 сентября (День поминовения православных воинов),
  • 2 ноября (Дмитриевская родительская суббота).

Чтить память усопших родных и близких православным нужно во все субботние дни. Но родительские субботы занимают среди них особое место — часть из этих дней связана с важными христианскими праздниками, такими как Пасха и Великий Пост.

Верующие посещают храмы, молятся за усопших, ставят за них свечи и приезжают на кладбище, чтобы привести в порядок могилы.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость