13 апреля проходит родительская суббота четвертой седмицы Великого поста.
Что такое Родительская суббота
Родительские субботы — это дни исключительного повиновения усопших православных. Всякая суббота, помимо случаев, когда в этот день выпадает праздник, посвящена в церковном календаре поминовению усопших, но некоторые субботы отличаются.
Суббота называется Родительской, потому что родители самые близкие люди, но молятся в этот день не только за родственников.
Каждая родительская суббота, помимо 9 мая, имеет переходящую дату. Обычно в этот день происходят заупокойные богослужения — парастасы, панихиды, заупокойные литии. Стоит учитывать, что церковные богослужения могут начинаться накануне, например вечером пятницы. Причиной это стало то, что богослужебный день начинается с вечера.
В Родительскую субботу важно побывать в храме, так как пост — время добрых дел, а забота о покойных — одно из таких.
Как правильно провести Родительскую субботу в 2024 году
В 2024 году Родительская суббота выпадает на 13 апреля. Какие традиции нужно соблюдать:
- Утром идти в храм на Литургию. Ее время сообщается заранее.
- Принято приносить продукты в храм на пожертвование, их раздают нуждающимся.
- После богослужения можно отправиться на кладбище. Именно молитвенное поминовение в храме важнее для усопших, чем посещение могилы. Важно соблюсти эту иерархию: сначала богослужение, затем поездка на кладбище. Поминовение происходит, как с участием священника, так и без него.
Что не стоит делать в Родительскую субботу
Стоит учитывать некоторые запреты, чтобы правильно провести этот день, например:
- Нельзя напиваться, — ни на кладбище, ни дома. Стоит помнить, что идет Великий пост, во время которого злоупотребление алкоголем запрещено. К тому же, кладбище не место для распития спиртных напитков.
- На могилах нельзя оставлять различного рода угощения и спиртные напитки.
- Нельзя разбрасывать вокруг могилы конфеты.
Однако все эти обычаи восходят к языческим временам.
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