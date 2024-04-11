В Православии 13 апреля считается родительской субботой. В этот день принято прибираться на могилах и поминать родственников перед Пасхой. Какие традиции и правила в родительскую субботу стоит соблюдать, расскажет altapress.ru

13 апреля проходит родительская суббота четвертой седмицы Великого поста.

Что такое Родительская суббота

Родительские субботы — это дни исключительного повиновения усопших православных. Всякая суббота, помимо случаев, когда в этот день выпадает праздник, посвящена в церковном календаре поминовению усопших, но некоторые субботы отличаются.

Суббота называется Родительской, потому что родители самые близкие люди, но молятся в этот день не только за родственников.

Каждая родительская суббота, помимо 9 мая, имеет переходящую дату. Обычно в этот день происходят заупокойные богослужения — парастасы, панихиды, заупокойные литии. Стоит учитывать, что церковные богослужения могут начинаться накануне, например вечером пятницы. Причиной это стало то, что богослужебный день начинается с вечера.

В Родительскую субботу важно побывать в храме, так как пост — время добрых дел, а забота о покойных — одно из таких.

Церковь. freepik.com/Freepik

Как правильно провести Родительскую субботу в 2024 году

В 2024 году Родительская суббота выпадает на 13 апреля. Какие традиции нужно соблюдать:

Утром идти в храм на Литургию. Ее время сообщается заранее.

Принято приносить продукты в храм на пожертвование, их раздают нуждающимся.

После богослужения можно отправиться на кладбище. Именно молитвенное поминовение в храме важнее для усопших, чем посещение могилы. Важно соблюсти эту иерархию: сначала богослужение, затем поездка на кладбище. Поминовение происходит, как с участием священника, так и без него.

Церковь. Сретение. unsplash.com

Что не стоит делать в Родительскую субботу

Стоит учитывать некоторые запреты, чтобы правильно провести этот день, например:

Нельзя напиваться, — ни на кладбище, ни дома. Стоит помнить, что идет Великий пост, во время которого злоупотребление алкоголем запрещено. К тому же, кладбище не место для распития спиртных напитков.

На могилах нельзя оставлять различного рода угощения и спиртные напитки.

Нельзя разбрасывать вокруг могилы конфеты.

Однако все эти обычаи восходят к языческим временам.

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