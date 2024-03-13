Священный месяц Рамадан. Что можно и нельзя делать в пост

Когда Рамадан в 2024 году
В 2024 священный праздник начинается вечером 10 марта (с заходом солнца) и заканчивается вечером 9 апреля.
Суть и история Рамадана
В период месяца Рамадан мусульмане соблюдают пост, который считается самым строгим среди всех религий. Он нужен, чтобы укрепить мусульман в самодисциплине и исполнении заветов Аллаха.
Преднамеренное нарушение поста считается грехом. Мусульмане уверены: за тех, кто при жизни не успел восполнить пропущенные дни поста, компенсировать это будут их потомки.
Известно, что первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду именно в месяц Рамадан. В это время он находился в духовном уединении в пещере Хира, расположенной в окрестностях Мекки.
Дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам, а также благотворительности.
Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих) – обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы (салят аль-иша).
По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благое дело.
Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню).
Что запрещено делать в Рамадан
В Рамадан запрещено:
- курить и нюхать табак;
- провоцировать рвоту;
- глотать мокроту — это считается питьем;
- вести половую жизнь.
Что можно есть в Рамадан и как правильно поститься
Согласно Корану, "поститься следует считанное количество дней". Мусульмане отказываются от любой еды и воды в светлое время суток — от сухура до ифтара.
Сухур — это первый прием пищи. Едят перед молитвой (фаджр) до наступления рассвета. Сухур нужно совершить накануне первых признаков рассвета, так как вознаграждение (саваб) от Аллаха за пост будет гораздо больше.
Ифтар — второй за сутки прием пищи. Проводится после вечерней молитвы по местному времени и начинается сразу после захода солнца. Откладывать вечерний прием пищи на позднее время нежелательно.
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