13 марта
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Жизнь

Священный месяц Рамадан. Что можно и нельзя делать в пост

Рамадан — священный месяц у мусульман, в который необходимо соблюдать строгий пост. О том, сколько продлится Рамадан в 2024 году, и каких обычаев в этот период придерживаются мусульмане, расскажет altapress.ru.

Мечеть. Ислам
Мечеть. Ислам
ССО

Когда Рамадан в 2024 году

В 2024 священный праздник начинается вечером 10 марта (с заходом солнца) и заканчивается вечером 9 апреля.

Суть и история Рамадана

В период месяца Рамадан мусульмане соблюдают пост, который считается самым строгим среди всех религий. Он нужен, чтобы укрепить мусульман в самодисциплине и исполнении заветов Аллаха.

Преднамеренное нарушение поста считается грехом. Мусульмане уверены: за тех, кто при жизни не успел восполнить пропущенные дни поста, компенсировать это будут их потомки.

Известно, что первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду именно в месяц Рамадан. В это время он находился в духовном уединении в пещере Хира, расположенной в окрестностях Мекки.

Дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам, а также благотворительности.

Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих) – обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы (салят аль-иша).

По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благое дело.

Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню).

Что запрещено делать в Рамадан

В Рамадан запрещено:

  • курить и нюхать табак;
  • провоцировать рвоту;
  • глотать мокроту — это считается питьем;
  • вести половую жизнь.

Что можно есть в Рамадан и как правильно поститься

Согласно Корану, "поститься следует считанное количество дней". Мусульмане отказываются от любой еды и воды в светлое время суток — от сухура до ифтара.

Сухур — это первый прием пищи. Едят перед молитвой (фаджр) до наступления рассвета. Сухур нужно совершить накануне первых признаков рассвета, так как вознаграждение (саваб) от Аллаха за пост будет гораздо больше.

Ифтар — второй за сутки прием пищи. Проводится после вечерней молитвы по местному времени и начинается сразу после захода солнца. Откладывать вечерний прием пищи на позднее время нежелательно.

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