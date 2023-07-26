Как работает общественный контроль в сфере ЖКХ в Барнауле

Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, особенно различные казусы, связанные с оплатой за жилье, касаются каждого из нас и, к сожалению, не становятся менее острыми со временем. Ситуация, произошедшая в Барнауле с жильцами одного из многоквартирных домов, как нельзя лучше показывает, насколько общественно значима эта проблема для горожан.