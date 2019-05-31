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31 мая 15°C

Как строилась Транссибирская магистраль и чего это стоило

31 мая 1891 года (по новому стилю) началось строительство Транссибирской магистрали, которая фактически соединила европейскую Россию с Сибирью и Дальним Востоком. До сих пор эта железная дорога остается самой длинной на планете. О строительстве Транссибирской магистрали расскажет altapress.ru.

Железная дорога.
Железная дорога.
СС0

Эту железную дорогу называют Великим Сибирским путем. Действительно, она строилась от европейской части страны до ее восточных регионов. По главному пассажирскому ходу Москва — Владивосток протяженность маршрута составляет 9288,2 километра. Именно по этому показателю она считается самой длинной на Земле, пишет Транссиб.

Строительство транссибирской магистрали

Еще с начала XIX века у нас задавались вопросом строительства путей сообщения с Сибирью и Дальним Востоком. Эти регионы буквально были оторваны от европейской части Российской империи. Возникала необходимость в передвижении с минимальными затратами времени и средств.

Но официально эту тему обсудили только в середине столетия, в 1857 году. Тогда генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский озвучил необходимость строительства железной дороги.

Решение вопроса правительство отложило более чем на 20 лет. Активно обсуждать этот вопрос стали только в 1880-х годах. От западных промышленников отказались в пользу отечественных средств и сил.

Укладка пути на Средне-Сибирской железной дороге в 1898 году.
Укладка пути на Средне-Сибирской железной дороге в 1898 году.
photos by I. R. Tomaskiewicz, comments by V. A. I-v — flickr, СС0 commons.wikimedia.org

Следующим шагом стали экспедиции. Во главе с инженерами Николаем Межениновым, Орестом Вяземским и Александром Урсати были организованы три операции по поиску трассы для Среднесибирской, Забайкальской и Южно-Уссурийской железных дорог. Их завершили только к 90-м годам XIX века. А в феврале 1891 года комитет министров одобрил старт строительства.

Работу начали одновременно с двух сторон — от Челябинска и Владивостока. Датой начала строительства дороги принято считать 31 мая 1891 года, сообщают РИА Новости. Уссурийский участок дороги императором Александр III воспринимался как важнейший прорыв в империи. Именно поэтому наследник российского престола и будущий император Николай II, участвовавший в церемонии открытия, заложил первый камень недалеко от Владивостока по той самой дороге.

Строить приходилось в тяжелых природно-климатических условиях. Трассу почти на всем ее протяжении прокладывали по скудно населенной или безлюдной местности, в непроходимой тайге. На пути транссибирской магистрали вставали сибирские реки, озера, районы повышенной заболоченности и даже участки вечной мерзлоты.

14 июля 1903 года трассу ввели в эксплуатацию на всем протяжении, однако в рельсовом пути был перерыв — через Байкал приходилось переправлять поезда на специальном пароме.

Непрерывное сообщение между Санкт-Петербургом и Владивостоком появилось 1 октября 1904 года — с началом движения по Кругобайкальской железной дороге.

Транссиб в цифрах

Затраты на строительство достигли отметки в 350 млн рублей золотом. В разгар работ здесь трудились около 85 тыс. человек, тогда как в 1904 году, на завершающем этапе — только 5,3 тыс. человек.

Главными строителями Транссиба стали ссыльные арестанты и солдаты, также участвовали сибирские крестьяне, горожане и мещане из европейской России.

Каждый год строительства приносил около 500−600 километров железнодорожного пути. И это учитывая то, что многое приходилось делать вручную, отмечают РИА Новости.

Транссибирская магистраль сейчас

После Великой Отечественной войны магистраль активно начали модернизировать и отстраивать. В 1956 году власти утвердили генплан по электрификации железных дорог. Первым таким участком стала дорога по маршруту Москва-Иркутск — в 1961 году. Однако полная электрификация завершилась только к 2002 году, пишет Транссиб.

К настоящему моменту Транссибирская магистраль стала двухпутной железнодорожной линией на всем ее протяжении. Она проходит через 20 субъектов и 5 федеральных округов РФ. На магистрали расположены 87 городов, из которых 14 являются центрами российских субъектов.

Через пограничные станции на востоке магистрали обеспечивается выход на сеть железных дорог Северной Кореи, Китая и Монголии, на западе — с бывшими республиками Советского Союза. По магистрали перевозят больше половины внешнеторговых и транзитных грузов.

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