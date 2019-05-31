Как строилась Транссибирская магистраль и чего это стоило

31 мая 1891 года (по новому стилю) началось строительство Транссибирской магистрали, которая фактически соединила европейскую Россию с Сибирью и Дальним Востоком. До сих пор эта железная дорога остается самой длинной на планете. О строительстве Транссибирской магистрали расскажет altapress.ru.

Эту железную дорогу называют Великим Сибирским путем. Действительно, она строилась от европейской части страны до ее восточных регионов. По главному пассажирскому ходу Москва — Владивосток протяженность маршрута составляет 9288,2 километра. Именно по этому показателю она считается самой длинной на Земле, пишет Транссиб.

Строительство транссибирской магистрали

Еще с начала XIX века у нас задавались вопросом строительства путей сообщения с Сибирью и Дальним Востоком. Эти регионы буквально были оторваны от европейской части Российской империи. Возникала необходимость в передвижении с минимальными затратами времени и средств.

Но официально эту тему обсудили только в середине столетия, в 1857 году. Тогда генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский озвучил необходимость строительства железной дороги.

Решение вопроса правительство отложило более чем на 20 лет. Активно обсуждать этот вопрос стали только в 1880-х годах. От западных промышленников отказались в пользу отечественных средств и сил.

Укладка пути на Средне-Сибирской железной дороге в 1898 году. , comments by V. A. I-v — flickr , СС0 photos by I. R. Tomaskiewiczcomments by V. A. I-v — flickrСС0 commons.wikimedia.org

Следующим шагом стали экспедиции. Во главе с инженерами Николаем Межениновым, Орестом Вяземским и Александром Урсати были организованы три операции по поиску трассы для Среднесибирской, Забайкальской и Южно-Уссурийской железных дорог. Их завершили только к 90-м годам XIX века. А в феврале 1891 года комитет министров одобрил старт строительства.

Работу начали одновременно с двух сторон — от Челябинска и Владивостока. Датой начала строительства дороги принято считать 31 мая 1891 года, сообщают РИА Новости. Уссурийский участок дороги императором Александр III воспринимался как важнейший прорыв в империи. Именно поэтому наследник российского престола и будущий император Николай II, участвовавший в церемонии открытия, заложил первый камень недалеко от Владивостока по той самой дороге.

Строить приходилось в тяжелых природно-климатических условиях. Трассу почти на всем ее протяжении прокладывали по скудно населенной или безлюдной местности, в непроходимой тайге. На пути транссибирской магистрали вставали сибирские реки, озера, районы повышенной заболоченности и даже участки вечной мерзлоты.

14 июля 1903 года трассу ввели в эксплуатацию на всем протяжении, однако в рельсовом пути был перерыв — через Байкал приходилось переправлять поезда на специальном пароме.

Непрерывное сообщение между Санкт-Петербургом и Владивостоком появилось 1 октября 1904 года — с началом движения по Кругобайкальской железной дороге.

Транссиб в цифрах

Затраты на строительство достигли отметки в 350 млн рублей золотом. В разгар работ здесь трудились около 85 тыс. человек, тогда как в 1904 году, на завершающем этапе — только 5,3 тыс. человек.

Главными строителями Транссиба стали ссыльные арестанты и солдаты, также участвовали сибирские крестьяне, горожане и мещане из европейской России.

Каждый год строительства приносил около 500−600 километров железнодорожного пути. И это учитывая то, что многое приходилось делать вручную, отмечают РИА Новости.

Транссибирская магистраль сейчас

После Великой Отечественной войны магистраль активно начали модернизировать и отстраивать. В 1956 году власти утвердили генплан по электрификации железных дорог. Первым таким участком стала дорога по маршруту Москва-Иркутск — в 1961 году. Однако полная электрификация завершилась только к 2002 году, пишет Транссиб.

К настоящему моменту Транссибирская магистраль стала двухпутной железнодорожной линией на всем ее протяжении. Она проходит через 20 субъектов и 5 федеральных округов РФ. На магистрали расположены 87 городов, из которых 14 являются центрами российских субъектов.

Через пограничные станции на востоке магистрали обеспечивается выход на сеть железных дорог Северной Кореи, Китая и Монголии, на западе — с бывшими республиками Советского Союза. По магистрали перевозят больше половины внешнеторговых и транзитных грузов.