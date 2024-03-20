20 марта
﻿
Жизнь

Как студентам избежать неприятностей с арендой жилья, рассказал алтайский юрист

Многие студенты снимают жилье, а некоторые делают это впервые. На что стоит обратить внимание и как избежать неприятностей в период аренды, рассказал юрист, руководитель Центра правовой помощи АлтГУ Андрей Кулаевский.

Учеба. Школа.
Учеба. Школа.
https://unsplash.com/

Во-первых, главный документ при съеме жилья — договор коммерческого найма жилья, будь то комната или квартира. При этом договор должен быть грамотно составлен.

Отмечается, что составить договор может как наймодатель, так и квартиросъемщик. Однако типовой вариант договора из интернета не всегда учитывает все необходимые пункты и возможные проблемы.

Юрист Андрей Кулаевский назвал главные проблемы, с которыми сталкиваются студенты:

  • долги за ЖКХ, которые квартиросъемщик получает вместе со съемным жильем. Так, жилец может остаться без электричества.

  • неисправность бытовой техники после сдачи квартиры. Собственник может обещать купить новую бытовую технику, однако спустя время неисправности остаются;

  • арендодатель не возвращает залог, который обычно равен половине суммы месячной аренды жилья;

  • арендная плата начинает расти спустя непродолжительное время после заключения договора аренды.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, следует обратить внимание на следующее:

  • «Предмет договора» — здесь нужно включить подробное и конкретное описание жилья с указанием адреса, этажа, площади, количества комнат, мебели и т.д.

  • «Права и обязанности сторон». В данном пункте нужно внести информацию об использовании помещения, обеспечении его сохранности, возможности подселения других жильцов, наличии домашних животных, проведении ремонта, предоставлении коммунальных услуг.

  • «Плата по договору найма и порядок расчетов»: здесь указывается размер, сроки и способ оплаты, пени в случае просрочки, а главное – условия увеличения платы.

Андрей Кулаевский отметил, что следует обращать внимание на срок найма жилого помещения. Также нужно внимательно проверять паспортные данные, платежные реквизиты, номера телефонов и личные данные наймодателя и нанимателя.

Ранее сообщалось, что больше полумиллиона бюджетных мест выделят российским вузам в 2024 году.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость