Как студентам избежать неприятностей с арендой жилья, рассказал алтайский юрист

Во-первых, главный документ при съеме жилья — договор коммерческого найма жилья, будь то комната или квартира. При этом договор должен быть грамотно составлен.
Отмечается, что составить договор может как наймодатель, так и квартиросъемщик. Однако типовой вариант договора из интернета не всегда учитывает все необходимые пункты и возможные проблемы.
Юрист Андрей Кулаевский назвал главные проблемы, с которыми сталкиваются студенты:
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долги за ЖКХ, которые квартиросъемщик получает вместе со съемным жильем. Так, жилец может остаться без электричества.
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неисправность бытовой техники после сдачи квартиры. Собственник может обещать купить новую бытовую технику, однако спустя время неисправности остаются;
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арендодатель не возвращает залог, который обычно равен половине суммы месячной аренды жилья;
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арендная плата начинает расти спустя непродолжительное время после заключения договора аренды.
Чтобы избежать конфликтных ситуаций, следует обратить внимание на следующее:
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«Предмет договора» — здесь нужно включить подробное и конкретное описание жилья с указанием адреса, этажа, площади, количества комнат, мебели и т.д.
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«Права и обязанности сторон». В данном пункте нужно внести информацию об использовании помещения, обеспечении его сохранности, возможности подселения других жильцов, наличии домашних животных, проведении ремонта, предоставлении коммунальных услуг.
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«Плата по договору найма и порядок расчетов»: здесь указывается размер, сроки и способ оплаты, пени в случае просрочки, а главное – условия увеличения платы.
Андрей Кулаевский отметил, что следует обращать внимание на срок найма жилого помещения. Также нужно внимательно проверять паспортные данные, платежные реквизиты, номера телефонов и личные данные наймодателя и нанимателя.
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