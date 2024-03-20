Как студентам избежать неприятностей с арендой жилья, рассказал алтайский юрист

Многие студенты снимают жилье, а некоторые делают это впервые. На что стоит обратить внимание и как избежать неприятностей в период аренды, рассказал юрист, руководитель Центра правовой помощи АлтГУ Андрей Кулаевский.

Во-первых, главный документ при съеме жилья — договор коммерческого найма жилья, будь то комната или квартира. При этом договор должен быть грамотно составлен.

Отмечается, что составить договор может как наймодатель, так и квартиросъемщик. Однако типовой вариант договора из интернета не всегда учитывает все необходимые пункты и возможные проблемы.

Юрист Андрей Кулаевский назвал главные проблемы, с которыми сталкиваются студенты:

долги за ЖКХ, которые квартиросъемщик получает вместе со съемным жильем. Так, жилец может остаться без электричества.

неисправность бытовой техники после сдачи квартиры. Собственник может обещать купить новую бытовую технику, однако спустя время неисправности остаются;

арендодатель не возвращает залог, который обычно равен половине суммы месячной аренды жилья;

арендная плата начинает расти спустя непродолжительное время после заключения договора аренды.

Студент. Образование. СС0.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, следует обратить внимание на следующее:

«Предмет договора» — здесь нужно включить подробное и конкретное описание жилья с указанием адреса, этажа, площади, количества комнат, мебели и т.д.

«Права и обязанности сторон». В данном пункте нужно внести информацию об использовании помещения, обеспечении его сохранности, возможности подселения других жильцов, наличии домашних животных, проведении ремонта, предоставлении коммунальных услуг.

«Плата по договору найма и порядок расчетов»: здесь указывается размер, сроки и способ оплаты, пени в случае просрочки, а главное – условия увеличения платы.

Андрей Кулаевский отметил, что следует обращать внимание на срок найма жилого помещения. Также нужно внимательно проверять паспортные данные, платежные реквизиты, номера телефонов и личные данные наймодателя и нанимателя.

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