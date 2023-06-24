Как "Титов Арену" в Барнауле готовят к огромной художественной выставке

В Барнаул доставили профессиональное оборудование для художественной выставки "Сибирь — XIII", которая откроется в "Титов Арене" 5 июля. Привезли сюда и первые предметы искусства — пока что из Кемеровской области, Омской области и Хакасии. Всего же в проекте "Сибирь — XIII" выставляются 713 авторов, представляющих три республики, два края и пять областей СФО.

В эти дни в "Титов Арене" идет монтаж выставки.

Как сообщали ранее организаторы, в экспозицию масштабом 4 тыс. квадратных метров войдут около 1500 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративного, монументального, храмового и театрально-декорационного искусства, а также искусствоведческих публикаций. Выставка займет всю "Титов Арену".

"Сибирь — XIII" откроется в "Титов Арене" (пр. Социалистический, 93) 5 июля в 14:00 и будет работать до 29 июля. Посетителей выставки ждут экскурсии, лекции и мастер классы. Вход на выставку и все мероприятия проекта будет бесплатным.