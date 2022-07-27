27 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Как упитанная рыба преодолевает водопад, показала россиянка

Для сибирских рыбаков лещи, судаки, сазаны — вполне обычные рыбы, которых заядлые любители с удовольствием ловят и выкладывают потом фото в соцсетях.

Семга прыгает через пороги.
Семга прыгает через пороги.
Евгения Земскова, vk.com

Для северян обычной является семга.

И время от времени их фото здоровяков появляются в местных пабликах.

Так, фотограф Евгения Земскова выложила снимки преодоления семги порогов водопада в Мурманской области на своей странице во «ВКонтакте».

.

«Не первый раз на этом пороге в бурлящей воде-пене снимаю семгу. Настоящие акробаты. Упорству этих сильных рыб можно позавидовать. Остается неясным: преодолено ли ими хоть раз это серьезное препятствие. Глядя на эту борьбу рыб с бурной рекой, приходит на ум культовая фраза: „Я хотя бы попробовал“», — написала Евгения в сообществе.

Комментаторы отреагировали мгновенно — «Семга может и одним прыжком преодолеть водопад, вот только такие кульбиты она делает в том случае, если у водопада большой перепад высот. Картина просто фантастическая! Семга крутит сальто!», «Если бы могла — помогла рыбе», «Семга преодолевает водопа! И очень много».

Ранее сообщалось, как семга сначала ошалела, а потом бурно обрадовалась, когда рыбак ее отпустил на волю и снял на видео.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость