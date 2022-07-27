Как упитанная рыба преодолевает водопад, показала россиянка

Для сибирских рыбаков лещи, судаки, сазаны — вполне обычные рыбы, которых заядлые любители с удовольствием ловят и выкладывают потом фото в соцсетях.

Для северян обычной является семга.

И время от времени их фото здоровяков появляются в местных пабликах.

Так, фотограф Евгения Земскова выложила снимки преодоления семги порогов водопада в Мурманской области на своей странице во «ВКонтакте».

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«Не первый раз на этом пороге в бурлящей воде-пене снимаю семгу. Настоящие акробаты. Упорству этих сильных рыб можно позавидовать. Остается неясным: преодолено ли ими хоть раз это серьезное препятствие. Глядя на эту борьбу рыб с бурной рекой, приходит на ум культовая фраза: „Я хотя бы попробовал“», — написала Евгения в сообществе.

Комментаторы отреагировали мгновенно — «Семга может и одним прыжком преодолеть водопад, вот только такие кульбиты она делает в том случае, если у водопада большой перепад высот. Картина просто фантастическая! Семга крутит сальто!», «Если бы могла — помогла рыбе», «Семга преодолевает водопа! И очень много».

Ранее сообщалось, как семга сначала ошалела, а потом бурно обрадовалась, когда рыбак ее отпустил на волю и снял на видео.